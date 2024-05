Lallilab festeggia il primo anniversario dello store di via Cavallerizza a Chiaia con la collezione Primavera Estate

Il cortile del civico 46 di via Cavallerizza, nel cuore del quartiere Chiaia, ha ospitato l’evento di presentazione della collezione Primavera Estate 2024 di Lallilab.

Punto di riferimento ormai da un anno per chi desidera capi ricercati e pezzi unici, Lallilab Shop di Maria Laura Musollino ha accolto una folla di amici e clienti venuti a celebrare questo primo importante anniversario.

Tra calici di bollicine e golose proposte finger food il pomeriggio è trascorso in un clima di allegria e chiacchiere sulle note del dj set live e con un occhio alle scoperte per la stagione estiva 2024.

Abiti hippy chic e di varie fantasie in seta o anche in viscosa, scenografici kimono, completi total look, accessori in paglia e bikini super colorati sono stati protagonisti di un evento all’insegna della moda fuori dal comune. Sono tutti brand internazionali, dove trovano spazio nomi italiani, spagnoli, francesi e grechi.

Ogni capo esprime il concept che ruota intorno al progetto Lallilab Shop e che ne determina il successo: proporre solo ed esclusivamente capi e accessori di qualità e mai scontati, grazie all’impegno e un’incessante ricerca da parte di Maria Laura, sempre in corso di aggiornamento e in sinergia con i nuovi trend.

Oltre a brand del panorama internazionale gli ospiti hanno ammirato all’interno dello store anche proposte made in Italy che esaltano l’artigianalità del prodotto, è il caso degli accessori, borse e cinture di un brand fiorentino specializzato nella pelle a completare i look.

Tra le ospiti e amiche di Lallilab erano presenti Giovanna De Donato, influencer napoletana che ha indossato più outfit durante l’evento e l’attrice Miriam Candurro.

1 di 12