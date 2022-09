Grazie al fiuto del cane Asia, portato sul nevaio sottostante l’attacco dello spigolo Deye Peters, la via che il giovane aveva intenzione di scalare in solitaria, è stato possibile concentrarsi su una buca presente sul manto e individuare il corpo sul fondo della stessa. I tecnici del Soccorso alpino si sono calati per una decina di metri e lo hanno recuperato riportandolo in superficie.