A fine dello scorso marzo Xi Jinping ha accolto con favore l’arrivo dei rappresentanti della comunità imprenditoriale internazionale e ha espresso apprezzamento per il loro impegno a lungo termine nella cooperazione con la Cina. Xi Jinping ha sottolineato che negli ultimi 70 anni dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese, e in particolare negli ultimi 40 anni di riforme e apertura, la Repubblica Popolare Cinese ha creato i “due miracoli” del rapido sviluppo economico e della stabilità sociale a lungo termine. Ciò è stato possibile grazie alla forte leadership del Partito Comunista e agli sforzi congiunti del popolo cinese. Era inoltre inscindibile dal sostegno e dall’aiuto della comunità internazionale, compresi i contributi forniti dalle imprese finanziate dall’estero in Cina. Grazie alle riforme e all’apertura, la Cina è riuscita a entrare rapidamente nel mercato mondiale e a stare al passo con i tempi. Un modo importante per raggiungere questo obiettivo è stato utilizzare attivamente il capitale straniero. Gli investimenti delle imprese straniere in Cina hanno stimolato la crescita economica e l’occupazione lavorativa del Paese, promosso il progresso tecnologico e gestionale e stimolato le riforme e l’apertura del Paese. La pratica ha dimostrato che le imprese a capitale straniero svolgono un ruolo importante nella modernizzazione della Cina, nella riforma, nell’apertura, nell’innovazione e nella creazione del Paese, nonché nel collegamento della Cina con il mondo e nell’integrazione nella globalizzazione economica. In questo processo, le imprese a capitale straniero hanno generalmente ottenuto rendimenti generosi, hanno continuato a crescere e svilupparsi, hanno ottenuto vantaggi reciproci e risultati vantaggiosi per entrambe le parti e hanno stretto una profonda amicizia con il popolo cinese.

La mattina del 28 marzo scorso, il presidente Xi Jinping ha incontrato a Pechino i rappresentanti della comunità imprenditoriale internazionale presso la Grande Sala del Popolo.

Xi Jinping ha sottolineato che per molti anni la Cina ha contribuito in modo determinante alla stabilità della crescita economica mondiale e sta portando avanti in modo completo la modernizzazione in stile cinese. L’apertura al mondo esterno è la politica nazionale fondamentale della Cina. Pechino sta promuovendo un’apertura di alto livello verso il mondo esterno e sta costantemente ampliando l’apertura istituzionale in termini di norme, regolamenti, gestione e standard. La porta all’apertura non potrà che allargarsi sempre di più e la politica di utilizzo degli investimenti esteri non è cambiata e non cambierà. La Cina è il secondo mercato di consumo più grande al mondo, con la fascia di reddito medio più numerosa al mondo e un enorme potenziale di investimento e consumo. La Cina è impegnata in uno sviluppo di alta qualità, accelerando la trasformazione verde, digitale e intelligente e rafforzando le sue capacità di supporto industriale. È lo scenario applicativo migliore per un nuovo ciclo di rivoluzione scientifica e tecnologica e di trasformazione industriale. La Cina ha creato un sistema relativamente solido di leggi, politiche e iniziative per sfruttare gli investimenti esteri, ha promosso la liberalizzazione e la facilitazione del commercio e degli investimenti e ha creato attivamente un ambiente imprenditoriale di prim’ordine, orientato al mercato, basato sulla legge ed internazionalizzato. La Cina ha mantenuto a lungo stabilità politica e sociale ed è riconosciuta come uno dei Paesi più sicuri al mondo. Questi dati dimostrano che la Cina ha un grande palcoscenico imprenditoriale, ampie prospettive di mercato, aspettative politiche stabili e una buona situazione di sicurezza: il che rappresenta un terreno fertile per le imprese finanziate dall’estero che vogliono investire e avviare attività imprenditoriali. La Cina è stata ed è e sarà sicuramente una destinazione ideale, sicura e promettente per gli investimenti stranieri. Stare con la Cina significa viaggiare con le migliori opportunità. Credere nella Cina significa credere nel domani. Investire in Cina significa investire nel futuro.

Xi Jinping ha sottolineato che la terza sessione plenaria del XX Comitato centrale del PCC (15-18 luglio 2024) ha formulato una tabella di marcia e un calendario per approfondire la riforma del sistema di gestione degli investimenti esteri e degli investimenti in uscita. La Cina amplierà ulteriormente l’apertura, concentrandosi sull’abbassamento delle soglie di accesso al mercato; garantirà che le imprese a capitale straniero in Cina godano di pari trattamento rispetto ai cittadini cinesi e mantengano una concorrenza leale sul mercato; la Repubblica Popolare rafforzerà la comunicazione e gli scambi con gli imprenditori stranieri, assicurerà i massimi vantaggi possibili per il commercio e investimento e proteggerà i legittimi diritti e interessi delle imprese a capitale straniero in conformità con la legge. Allo stesso tempo, la Cina seguirà con determinazione la strada dello sviluppo pacifico e si impegnerà a creare un ambiente esterno favorevole allo sviluppo delle imprese a capitale straniero.

Xi Jinping ha sottolineato che il multilateralismo è la scelta inevitabile per risolvere le difficili sfide che il mondo si trova ad affrontare e che la globalizzazione economica è una tendenza storica inarrestabile. La Cina aderisce al vero multilateralismo, promuove una globalizzazione economica inclusiva e vantaggiosa per tutti, partecipa attivamente alla governance economica globale e si impegna a costruire un’economia mondiale aperta. Le imprese a capitale straniero, in particolare le multinazionali, svolgono un ruolo importante nel mantenimento dell’ordine economico mondiale e hanno anche importanti responsabilità. Si deve mantenere insieme il sistema commerciale multilaterale, la stabilità della catena industriale e la fornitura globali, un ambiente internazionale aperto e cooperativo, nonché promuovere la globalizzazione economica nella giusta direzione.

A questo incontro hanno partecipato oltre 40 presidenti di aziende, amministratori delegati e rappresentanti di associazioni imprenditoriali di imprese a capitale estero. Hanno parlato uno dopo l’altro il presidente del gruppo FedEx Martin Räsberg, il presidente del gruppo Mercedes-Benz Ola Källenius, l’amministratore delegato del gruppo Sanofi Paul Hudson, l’amministratore delegato del gruppo HSBC Holdings Tom Aiden, il presidente di Hitachi Ltd. Higashihara Toshiaki, il presidente di SK Hynix Kuo Luzheng, il presidente di Saudi Aramco Amin H. Nasser, ecc.

Questi imprenditori e uomini d’affari hanno affermato che sotto la guida del presidente Xi Jinping, la Cina ha raggiunto una crescita economica stabile, approfondendo in modo completo le riforme ed espandendo l’apertura ad alto livello, il che è ammirevole. Dal Made in China alla nuova produttività di qualità, la Cina sta potenziando la trasformazione industriale e l’ammodernamento attraverso l’innovazione scientifica e tecnologica, che consentirà di raggiungere una qualità più elevata e uno sviluppo maggiormente sostenibile. Le prospettive economiche della Cina sono rosee. Sullo sfondo di crescenti protezionismo e dazi, la Cina ha continuato ad ampliare la propria apertura, iniettando stabilità nell’economia globale e diventando un’oasi di certezza e un punto caldo per investimenti e affari. Lo sviluppo della Cina è una forza trainante fondamentale per l’economia mondiale e le grandi opportunità e i margini di crescita del Paese sono entusiasmanti. Gli invitati hanno apprezzato profondamente gli sforzi del governo cinese volti a creare un ambiente imprenditoriale equo e favorevole per le imprese a capitale straniero. Gli imprenditori stranieri ampliano senza sosta gli investimenti e la cooperazione; approfondiscono la presenza nel mercato cinese; partecipano attivamente al processo di modernizzazione del Paese; costruiscono ponti per gli scambi e la cooperazione tra Pechino e i Paesi esteri; sostengono l’apertura dei mercati globali; salvaguardano il libero scambio internazionale; e contribuiscono allo sviluppo dell’economia mondiale.

Si ritiene che l’incontro fra Xi Jinping e gli imprenditori di Paesi terzi stabilizzerà gli investimenti esteri e darà la vitalità al mercato cinese ed efficacia alle autorità nel rilanciare i consumi, e le aziende straniere non correranno rischi geopolitici investendo nella Repubblica Popolare della Cina.

I vari discorsi di Xi Jinping nel corso di ulteriori incontri con i rappresentanti della comunità imprenditoriale internazionale, dimostrano che il governo cinese continua a rafforzare l’importanza e l’attrattiva del mercato cinese per gli investimenti esteri.

Da quando la Cina ha abrogato la sua politica anti-COVID nel 2023, ha consentito i liberi ingressi nel Paese e riconcentrato la sua attenzione sull’economia, le autorità hanno scoperto che il ripristino della vitalità del mercato cinese e la rivitalizzazione dell’economia sono inscindibili dalle imprese private e dal capitale straniero, e hanno spostato l’attenzione del lavoro economico sulla promozione dello sviluppo dell’economia privata e sull’attrazione di investimenti stranieri in Cina.

Va detto che il primo ha ottenuto risultati e che la fiducia delle imprese private è in una certa misura tornata a crescere, mentre il secondo è in fase di sviluppo, favorito dalle recenti chiusure statunitensi al commercio mondiale. Il motivo è che il contesto della riapertura della Cina ha subìto profondi cambiamenti. Lo scontro tra Cina e Stati Uniti d’America continua a perdurare. Le varie restrizioni imposte da Washington a Pechino, in particolare quelle sulla tecnologia e sugli investimenti, continuano ad accumularsi e rafforzarsi. Il ritmo con cui le aziende statunitensi, e parte delle occidentali agli ordini della Casa Bianca, si ritirano dal mercato cinese procede ma molte aziende, occidentali e non, che vogliono entrare in Cina stanno valutando anche i fattori favorevoli lasciati negli spazi dei predetti ritiri.

Il 28 marzo scorso, come detto sopra, Xi Jinping ha incontrato decine di alti dirigenti di importanti aziende globali partecipanti al Development High-level Forum di Pechino.

Xi Jinping ha promesso ai rappresentanti della comunità imprenditoriale internazionale che investire in Cina significa investire nel futuro. I dati pubblicati dal Ministero del Commercio cinese hanno mostrato che nel 2024 sono state costituite 59.080 nuove imprese a capitale estero, con un aumento del 9,9% rispetto all’anno precedente. Ciò dimostra che le politiche e gli sforzi della Cina per attrarre investimenti negli ultimi anni hanno progredito, il che conferma indirettamente che l’attuale contesto internazionale e la geopolitica hanno un impatto significativo sull’assorbimento degli investimenti esteri da parte della Cina.

Per la Cina, gli investimenti esteri non solo svolgono un ruolo importante nel migliorare il livello tecnologico e gestionale delle imprese cinesi, ma rappresentano anche un voto di fiducia nei confronti del Paese. In questo senso, stabilizzare gli investimenti esteri significa stabilizzare la fiducia nell’economia cinese. Due dati forniti dall’ex sindaco di Chongqing Huang Qifan illustrano la situazione. Lo scorso anno le aziende straniere hanno rappresentato il 30% delle esportazioni manifatturiere cinesi, e il 50% delle esportazioni cinesi di prodotti ad alta tecnologia, ad elevata intensità di attrezzature, a maggiore volume di conoscenza ed intensità tecnologica.

È sulla base di questa considerazione che le autorità hanno emanato all’inizio dell’anno un piano d’azione in venti punti per stabilizzare gli investimenti esteri, proponendo di ampliare l’apertura pilota nei settori delle telecomunicazioni, dell’assistenza medica, dell’istruzione, ecc.; di accelerare e rafforzare il lavoro completo di ampliamento dell’apertura del settore dei servizi nazionali, di ridurre ulteriormente le voci nell’elenco negativo dell’accesso al mercato, di continuare ad ampliare l’apertura istituzionale di norme, regolamenti, gestione, standard nelle zone pilota di libero scambio e di migliorare il livello di accrescimento economico orientato all’esterno nelle zone di sviluppo economico e tecnologico nazionale.

L’arrivo di Trump al potere per la seconda volta, ha portato sfide e opportunità a causa della sua guerra tariffaria, e ha esercitato pressione sulle autorità cinesi affinché ampliassero ulteriormente l’apertura, ma ha anche offerto alcune ulteriori opportunità. Pechino si aspetta che l’amministrazione Trump aumenti la pressione sulla Cina. Sebbene le autorità sembrino più esperte e prudenti dopo oltre sei anni di guerra commerciale rispetto a quando affrontarono per la prima volta la guerra tariffaria di Trump, quest’ultima intensificherà anche la pressione sull’economia cinese. Tuttavia, Trump ha anche riservato alla Cina una “sorpresa inaspettata”. La sua politica interna ed estera, in particolare le questioni tariffarie e l’avidità territoriale nei confronti dei suoi alleati, e soprattutto il suo atteggiamento nei riguardi dell’Ucraina, superano le attese del mondo esterno, rendendo gli alleati degli Stati Uniti d’America molto insoddisfatti. Faccio un esempio: l’Italia ricca di basi militari statunitensi, più di ogni altra, trattata come tutti; colonie e vari “commonwealth” (tipo Portorico).

Di conseguenza, le vie diplomatiche, economiche e commerciali della globalizzazione e del multilateralismo sostenute dalla Cina potrebbero incontrare una risposta da parte di più Paesi, compresi quelli occidentali. Per evitare rischi, nel quarto trimestre del 2024 scorso i capitali occidentali, con gli statunitensi, hanno iniziato a ritirarsi da Wall Street e a investire nei mercati finanziari di Cina e Hong Kong.

Chi farà per primo delle concessioni nella guerra tariffaria tra Cina e Stati Uniti d’America? È anche in tale contesto che è aumentato rispetto all’anno scorso il numero di aziende straniere che hanno partecipato al Boao Forum for Asia (Isola-Provinca di Hainan, 25-28 marzo 2025). Mentre il China Development High-Level Forum (Pechino, 23-24 marzo 2025) ha attirato la partecipazione di più di 100 funzionari stranieri. In totale quest’anno, 86 rappresentanti formali di società multinazionali di 21 paesi hanno partecipato al forum. Il China Development High-Level Forum è sponsorizzato dal Development Research Center del Consiglio di Stato e ospitato dalla China Development Research Foundation. Dalla sua fondazione nel 2000, è diventato un importante ponte per promuovere il dialogo e la cooperazione tra la Cina e il mondo.

Le aziende statunitensi sono state le più numerose, rappresentando circa un terzo, mentre in precedenza si prevedeva erroneamente che il loro numero sarebbe diminuito e che avrebbero mantenuto un basso profilo.

Xi Jinping ha incontrato pure i rappresentanti della comunità imprenditoriale internazionale presenti al suddetto vertice, che seguiva l’incontro con i rappresentanti del mondo accademico, industriale e commerciale statunitense, che hanno partecipato al China Development High-Level Forum 2024. All’incontro 2025 hanno preso parte non solo imprenditori statunitensi, ma anche di altri Paesi occidentali e non occidentali. Tra queste c’erano 14 aziende statunitensi, 10 tedesche, 6 britanniche, 3 francesi, oltre ad aziende provenienti da Giappone, Repubblica di Corea (sud), Brasile, Arabia Saudita e altri Stati.

I settori interessati comprendevano sanità, produzione, finanza, energia, commercio al dettaglio, tecnologia, automobili e consumi. Ovviamente, le aziende partecipanti e i loro settori industriali sono stati attentamente selezionati dalle autorità cinesi, con l’intento di dimostrare l’attrattiva e l’importanza del mercato cinese per il capitale straniero e le aziende straniere, nonché la fiducia del capitale e delle aziende stranieri nella Cina.

Il discorso di Xi si è articolato in tre punti principali: in primo luogo, riposizionare le aziende straniere e accrescere il loro status in Cina. A suo avviso, le aziende straniere svolgono un ruolo importante nella modernizzazione della Cina, nella riforma, nell’apertura, nell’innovazione e nella continua edificazione del Paese, nonché nel collegamento della Cina con il mondo e con l’integrazione nella globalizzazione economica. Sebbene la collocazione dei tre punti principali sia una descrizione dei fatti, in passato non era mai stata espressa in questo modo. Ora che l’enfasi è stata elevata a tal livello, ovviamente si fa sentire l’importanza degli investimenti esteri. In secondo luogo, per dare una spinta alla fiducia delle aziende straniere, Xi ha affermato che la Cina è stata, è e sarà sicuramente una destinazione ideale, sicura e promettente per gli investimenti degli imprenditori stranieri. Lo scopo è quello di dissipare i dubbi e le minacce di terzi verso le aziende straniere riguardo agli investimenti in Cina, rafforzare la loro fiducia e consentire loro di andare in Cina per svilupparsi con fiducia e condividere le opportunità di sviluppo Cina. In terzo luogo, per quanto riguarda le misure da adottare per le aziende straniere nella fase successiva, Xi ha affermato che la Cina amplierà ulteriormente la sua apertura e si concentrerà sulla risoluzione del problema specifico nell’accesso al mercato; garantire che le imprese finanziate dall’estero ottengano i fattori di produzione in modo equo e conforme alla legge; e assicurare che i prodotti realizzati dalle imprese finanziate dall’estero in Cina partecipino equamente agli appalti pubblici in conformità alla legge; rafforzare le garanzie di servizio; ascoltare le esigenze delle imprese; e aiutare a risolvere i problemi pratici.

Il numero di aziende straniere, tra cui le statunitensi, che hanno partecipato ai due forum sopra menzionati è aumentato rispetto allo scorso anno, il che indica che la fiducia del capitale internazionale nella Cina sta gradualmente recuperando, ed è facile vedere che queste azioni, in particolare l’incontro di Xi con i rappresentanti della comunità imprenditoriale internazionale, miglioreranno e accresceranno significativamente la fiducia delle aziende straniere nella Cina.

Si prevede che Trump continuerà a essere duro con la Cina e che le economie e le tecnologie degli Stati Uniti d’America e della Cina continueranno a separarsi. Questa tendenza è difficile da invertire nel breve termine, a meno che Washingon e Pechino non raggiungano davvero un grande accordo.

In definitiva vanno ricordate le riflessioni di Xi Jinping in merito a che la storia non è cronologia ma sintesi del presente: grazie alle riforme e all’apertura, la Cina è riuscita a entrare rapidamente nel mercato mondiale e a stare al passo con i tempi. Un modo importante per raggiungere questo obiettivo è stato di utilizzare attivamente il capitale straniero.

Nel 1979 la Cina promulgò la legge sulle joint venture sino-straniere, aprendo gradualmente le porte agli investimenti di altri Paesi.

Nel 1992 la Cina decise di istituire un sistema economico di mercato socialista e gli investimenti esteri in Cina subirono un’accelerazione generalizzata.

Nel 2001 la Cina è entrata ufficialmente a far parte dell’Organizzazione mondiale del commercio e sempre più investitori stranieri sono arrivati in Cina.

Dopo il XVIII Congresso nazionale del PCC (8-15 novembre 2012), la Cina è entrata in una nuova fase di apertura ad alto livello e ha compiuto nuovi progressi nell’utilizzo del capitale straniero. Attualmente, gli investimenti esteri in Cina riguardano 20 settori e 115 grandi industrie, con un totale di 1,24 milioni di imprese costituite e un investimento di quasi tre miliardi di miliardi di dollari (3^18ma).

In conclusione gli investimenti esteri in Cina hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo del Paese. Le imprese a capitale straniero contribuiscono a un terzo delle importazioni ed esportazioni della Cina, a un quarto del valore aggiunto industriale e a un settimo delle imposte, e hanno creato oltre 30 milioni di posti di lavoro. La tecnologia avanzata e l’esperienza gestionale apportate dalle imprese finanziate dall’estero hanno avuto un impatto positivo sullo sviluppo delle imprese cinesi e sulla formazione dei talenti. Negli ultimi dieci anni, gli investimenti in R&S da parte di imprese industriali a capitale straniero di una certa dimensione in Cina sono aumentati dell’86,4% e il numero di brevetti di invenzione validi è aumentato del 336%. Gli investimenti hanno promosso le riforme e l’apertura della Cina; hanno favorito la profonda partecipazione della Cina alla divisione globale del lavoro, collegandosi attivamente alle norme economiche e commerciali internazionali di alto livello e promuovendo riforme istituzionali e meccanismi in molti aspetti quali economia, scienza, tecnologia ed ecologia. Le imprese a capitale straniero hanno inoltre partecipato attivamente alla campagna cinese per la riduzione della povertà e ad altre iniziative di assistenza sociale.

Xi Jinping sottolinea che sbloccare la circolazione interna è la base, ma ciò non significa costruire a porte chiuse. Significa invece fornire un solido sostegno a un livello più elevato di apertura verso il mondo esterno, stimolando il potenziale della domanda e costruendo un forte mercato interno.

In un contesto di crisi della globalizzazione e di ascesa del protezionismo, il ruolo e la posizione della Cina come grande potenza economica e commerciale nel mondo sono cruciali. Xi Jinping ha indubbiamente trasmesso la volontà positiva della Repubblia Popolare della Cina di mantenere la stabilità del sistema commerciale globale e di promuovere la costruzione di un’economia mondiale aperta.

Si ribadisce il fermo sostegno al sistema commerciale multilaterale con al centro l’Organizzazione mondiale del commercio, e ci si oppone all’unilateralismo e alle barriere commerciali e si dimostra l’atteggiamento di un grande paese responsabile.

Allo stesso tempo, la Cina è impegnata a mantenere la resilienza e la stabilità della catena industriale e della catena di fornitura globale quali non solo necessità per il proprio sviluppo, ma anche un contributo al mondo. Ciò dimostra alla comunità internazionale che la Cina è un promotore dell’apertura e della cooperazione globale, non un soggetto che corre rischi, ed è disposta a collaborare con altri Paesi per rispondere congiuntamente alle sfide e condividere le opportunità di sviluppo.

La comunità imprenditoriale nazionale e internazionale sicuramente presterà molta attenzione al modo in cui questi impegni si tradurranno in azioni concrete e risultati tangibili. Ma in ogni caso, il discorso di Xi Jinping ha dato il tono alle politiche economiche e alle aspettative sociali della Cina per il periodo a venire, e le sue profonde implicazioni meritano continua attenzione e interpretazione da parte di tutte le parti. Non riguarda solo lo sviluppo della Cina, ma ha anche un profondo impatto sulla direzione e sul modello dell’economia globale.