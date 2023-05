L’Altra Campania, limiti e potenzialità: si presenta oggi a Benevento il saggio di Roberto Costanzo

Oggi, lunedì 29, alle ore 18, a Benevento, nel Teatro Comunale “Vittorio Emmanuele”, le Edizioni Realtà Sannita presentano il libro “L’Altra Campania. Limiti e potenzialità di una regione difficile”, di Roberto Costanzo.

Introdotti dai saluti dell’editore Maria Gabriella Fuccio, interverranno Michele Mogavero, studente presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi del Sannio; e monsignor Mario Iadanza, direttore della Biblioteca Diocesana e docente della Pontificia Facoltà Teologica Italia Meridionale. Coordinerà Antonella Tartaglia Polcini, docente UniSannio e assessore al Comune di Benevento; concluderà l’autore.

Nei tre capitoli che compongono lo scritto, Costanzo analizza i limiti e le potenzialità della Campania, anzi delle due Campanie: quella appenninica e quella costiera, dotate di due diverse geografie e due distinte storie; il focus è sul patrimonio idrologico – che nasce nell’Appennino e alimenta l’intero territorio campano (mettendolo anche in pericolo) -, oltre che sulle fonti energetiche rinnovabili, capaci di promuovere una nuova Campania.

La storia dell’autore si può così riassumere: è stato dirigente, a tempo pieno, della Coldiretti; contemporaneamente ha avuto ruoli rappresentativi in Confcooperative ed è stato vice presidente dell’Associazione Nazionale Stampa Agricola.

Iniziò la carriera politica a sedici anni con la Democrazia Cristiana, in nome della quale in seguito fu consigliere comunale, assessore provinciale, assessore regionale e parlamentare europeo. Ha chiuso l’impegno istituzionale come presidente della Camera di Commercio di Benevento.

È nato quasi novantaquattro anni fa, a San Marco dei Cavoti, di cui si sente figlio devoto; da circa settant’anni risiede a Benevento, quale cittadino adottivo.

I suoi studi universitari sono stati segnati dalla passione per la sociologia linguistica.

La sua passione giornalistica inizia, giusto settant’anni fa, come corrispondente locale del Mattino.