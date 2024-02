L’Altra Napoli, corsi di cinema in centro storico per 80 giovani a rischio: si inaugura l’Audiovisual Hub

L’Altra Napoli lancia un nuovo progetto a favore dei giovani napoletani. Il 24 febbraio alle ore 10,30 mella sede del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II, in Vico Monte della Pietà n. 1, sarà inaugurata Audiovisual Napoli Hub, “una innovativa struttura – si legge in una nota del presidente dell’associazione, Ernesto Albanese – – destinata ad ospitare corsi di formazione nei settori del cinema e dell’audiovisivo”. Il progetto, realizzato insieme ad Apogeo Ets e in collaborazione con il Dipartimento Scienze Sociali della Federico II, prevede il coinvolgimento di 80 giovani, per lo più provenienti da fasce a rischio di marginalità economica e sociale, con l’obiettivo di inserirli nel mondo delle professioni del cinema dell’audiovisivo.