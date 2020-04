L’Ambasciata coordina il rientro degli italiani dall’Algeria

È arrivato in Italia un altro gruppo di un centinaio di italiani che ancora si trovavano ad Algeri, rimasti bloccati nella Capitale nordafricana dopo la sospensione dei collegamenti aerei a causa della Pandemia. L’aereo, un volo speciale della compagnia aerea Alitalia predisposto dall’Unità di Crisi della Farnesina, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia ad Algeri, di cui l’Ambasciatore Pasquale Ferrara, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino alle 14.40. In precedenza già il 21 marzo, attraverso altri due voli speciali di Alitalia, era stato consentito il rientro nel nostro Paese di tutti gli italiani, più di 300, perlopiù tecnici ad Algeri per motivi di lavoro che avevano fatto richiesta di poter tornare in Italia.

In questi giorni si parla di riaperture, graduali o meno a seconda di quello che decideranno i singoli governi, ma è proprio sui viaggi di rientro che si destano la maggior parte delle preoccupazioni . I voli sono per lo più ancora fermi per i flussi normali di spostamento e per alcuni di essi come Easyjet si parla del 18 Maggio, ma se molti temono i rientri dall’Africa bisogna raccomandare loro due realtà dalle quali non prescinde: una cosa è che semmai l’Africa che ha avuto un danno dagli ingressi di persone che avevano avuto contatto con focolai europei del virus, e altra considerazione è che comunque bisogna rigorosamente applicare a queste persone che rientrano le regole rigide sulla quarantena preventiva.