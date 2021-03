L’Ambasciata degli Usa dona tablet a Lazio e Sardegna

L’Incaricato d’Affari Thomas Smitham ha partecipato oggi alla consegna del primo tablet ad uno studente dell’Istituto Teresa Gerini di via Tiburtina a Roma. “Sono molto lieto di essere qui,” ha dichiarato Thomas Smitham, con il Rotary International, TIM Telecom Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Grazie a questa iniziativa, piu di trecento studenti riceveranno un tablet e la connessione Internet per facilitare l’apprendimento a distanza. Siamo fieri di essere parte di questa partnership, per aiutare gli studenti a raggiungere obiettivi. Questa iniziativa fa parte della assistenza complessiva che gli Stati Uniti stanno fornendo all’Italia. Fino ad oggi, il Governo degli Stati Uniti ha fornito assistenza per un valore di sessanta milioni di dollari per aiutare l’Italia nella lotta alla pandemia. Siamo entusiasti di questo progetto, e continueremo ad essere a fianco dell’Italia nella lotta che ci accomuna contro il Covid”.