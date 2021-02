L’Ambasciata di Svezia celebra la giornata dei Lapponi

L’ambasciata di Svezia in Italia di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Jan Bjorklung, ricorda che oggi è la giornata nazionale dei Sámi, ossia i Lapponi. #saminationalday. La data del 6 febbraio è stata scelta per commemorare il primo congresso dei Sámi (vero nome dei Lapponi) nel 1917 a Trondheim in Norvegia.

In Svezia ci sono 51 “sameby” (paesini Sámi) che sono delle unioni economiche e amministrative con lo scopo di allevare le renne. Il “kolt”, cioè l’abbigliamento tradizionale dei Sámi, cambia a seconda della regione da cui viene.