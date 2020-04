L’Ambasciata in Portogallo al lavoro per il rientro in Italia dei connazionali

L’Ambasciata d’Italia a Lisbona di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Carlo Formosa ricorda che il rientro in Italia è consentito solo ai cittadini italiani all’estero o gli stranieri residenti in Italia se il rientro è un’urgenza assoluta. È quindi, per esempio, consentito il rientro dei cittadini italiani o degli stranieri residenti in Italia che si trovano all’estero in via temporanea (per turismo, affari o altro). È ugualmente consentito il rientro in Italia dei cittadini italiani costretti a lasciare definitivamente il Paese estero dove lavoravano o studiavano (perché, ad esempio, sono stati licenziati, hanno perso la casa, il loro corso di studi è stato definitivamente interrotto). Si rinvia alla pagina “ Per le TRIANGOLAZIONI SU AEROPORTI EUROPEI, stante il blocco dei voli da e verso l’Italia, ad oggi è possibile raggiungere via aerea l’Italia dal Portogallo solo facendo ricorso a triangolazioni di voli. Sebbene la situazione possa cambiare nel giro di ore, risultano ancora attivi in Europa i seguenti scali: Londra, Parigi, Francoforte, Ginevra. Suggeriamo di consultare la seguente pagina dove si possono trovare tutte le partenze in tempo reale dall’aeroporto di Lisbona: https://www.ana.pt/pt/lis/voos-e-destinos/encontrar-voos/partidas-em-tempo-real Per le triangolazioni aeree volte a raggiungere l’Italia, oltre quindi al necessario contatto con le compagnie aeree, è fondamentale consultare sempre i siti della Ambasciate dei Paesi interessati dal transito, in modo da essere sempre informati su eventuali, repentini cambiamenti che in questa situazione sono sempre probabili. Si riportano di seguito i link alle nostre rappresentanze diplomatiche: MADRID – BARCELLONA – PARIGI – Rete consolare in Francia – BERLINO – Rete consolare in Germania – BERNA – Rete consolare in Svizzera. Dal 9 al 13 Aprile gli aereoporti portoghesi sono chiusi al traffico di passeggeri e sono proibiti tutti gli spostamenti al di fuori del proprio comune di residenza.Su questa pagina si possono avere tutte le informazioni fornite dagli aeroporti portoghesi in relazione al COVID-19: https://www.ana.pt/en/lis/passenger-guide/what-you-need-to-know/covid-19 Si informa che negli aeroporti è autorizzato il transito unicamente ai passeggeri muniti di biglietto.