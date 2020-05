L’Ambasciata italiana in Svezia analizza l’emergenza Covid-19 con gli imprenditori

Si è svolto il 28 Aprile 2020 una videoconferenza con il Sistema Italia presente in Svezia per discutere dell’emergenza Covid-19 e per confrontarsi con gli imprenditori sulle misure adottate in Italia e nel Paese scandinavo per sostenere l’economia: è l’iniziativa organizzata dall’Ambasciata d’Italia a Stoccolma di cui l’Ambasciatore Mario Cospito. Tra i partecipanti – oltre al Direttore dell’Agenzia ICE di Stoccolma e al Segretario della Camera di Commercio italiana in Svezia – i rappresentanti delle principali aziende italiane operanti nel paese. L’Ambasciatore Mario Cospito ha illustrato i provvedimenti varati in Italia a supporto delle imprese operanti all’estero, con particolare riferimento ai recenti provvedimenti annunciati dal Ministro degli Affari Esteri Di Maio per il rilancio dell’export. Sono state analizzate anche le misure adottate dal governo di Stoccolma: l’Ambasciatore ha ricordato di aver predisposto, con la collaborazione della Camera di Commercio italiana, un’apposita scheda informativa per la comunità d’affari italiana, già disponibile sul sito dell’Ambasciata.