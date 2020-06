L’Ambasciata italiana pronta a dare informazioni sulla situazione Covid in Spagna e alle Canarie

In riferimento all’emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni pubblicate – e costantemente aggiornate – dalle Autorità italiane e spagnole in materia.

Per assistenza, l’Ambasciata italiana a Madrid di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Riccardo Guariglia, rende noto attraverso il suo sito che sono attivi i seguenti numeri dedicati: Giorni feriali: +34.618110632 (ore 9-14); +34.638400205 (ore 13-18); Giorni festivi: +34. 618110632 (ore 9-16): Chi si trova in Catalogna, Baleari, Valencia, Aragona e Murcia e avesse bisogno di assistenza può rivolgersi al Consolato Generale di Barcellona. Le Autorità spagnole continuano a sconsigliare di viaggiare in questo periodo, se non per ragioni di lavoro, salute o urgenza assoluta, da dimostrare documentalmente in caso di controlli. In Spagna vigono restrizioni di mobilità tra le province e l’obbligo di quarantena per chi arriva dall’estero. I collegamenti interni continuano ad essere limitati: possono comunque utilizzarli coloro che, tra gli altri, hanno motivi di lavoro o necessità di rientrare presso il proprio domicilio. A partire dal 3 giugno, in Italiasono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione, da e per i Paesi UE, associati Schengen, Regno Unito, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Per quanto riguarda le connessioni aeree si informa che – in coordinamento con Unità di Crisi della Farnesina, Ambasciata d’Italia a Madrid e Consolato Generale a Barcellona – sono stati attivati da parte di Neos Air i seguenti voli speciali, i cui biglietti sono acquistabili sul sito internet della compagnia 15/06: Tenerife Sud – Roma Fiumicino – Milano Malpensa (partenza ore 15.25); 22/06: Tenerife Sud – Roma Fiumicino – Verona (partenza ore 15.20); 29/06: Tenerife Sud – Roma Fiumicino – Milano Malpensa (partenza ore 15.25). Si segnala inoltre che, a seguito della rimozione in data 19 maggio del divieto di voli diretti dall’Italia alla Spagna (vedi paragrafo “principali provvedimenti spagnoli”), la compagnia Alitalia ha ripristinato dal 2 giugno i collegamenti regolari tra Madrid/Barcellona e Roma. In aggiunta, si segnala che che Iberia ha ripristinato dal 1 luglio i voli per Milano, Roma e Venezia mentre Neos Air ha ripristinato dal 6 luglio i voli di linea tra Milano e le Canarie (Tenerife, Fuerteventura). A tale riguardo, si ricorda che, fino al termine dello “stato d’allarme” (prorogato fino al 20 giugno incluso), resta l’obbligo di quarantena per chiunque arrivi in Spagna dall’estero, salvo poche categorie escluse. Restano inoltre attivi i controlli alle frontiere aeree, marittime e terrestri (vedi paragrafo “principali provvedimenti spagnoli”). Pur in assenza, al momento, di un provvedimento specifico, il Governo ha annunciato che la Spagna aprirà le porte al turismo internazionale a partire dal 1° luglio. Ad oggi può considerarsi conclusa l’operazione, coordinata dalla Farnesina, per permettere il rientro dalla Spagna di migliaia di connazionali, stante il blocco dei voli diretti dall’Italia deciso dalle Autorità spagnole il 10 marzo e rimosso il 19 maggio (vedi sotto). Da metà marzo e fino a fine giugno sono oltre 70 i voli speciali (di cui la metà dalle Isole Canarie e l’altra metà dagli aeroporti di Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia e Malaga) attivati d’intesa con l’Unità di Crisi e la rete consolare italiana in Spagna. Ne hanno beneficiato quasi 11mila connazionali, di cui molti in condizioni di vulnerabilità, a cui aggiungere gli oltre 6mila che hanno fatto rientro in Italia con i collegamenti marittimi da Barcellona. In alternativa ai sopramenzionati voli speciali, chi ha urgente necessità di raggiungere l’Italia può farlo ancora attraverso scali aerei in altre città europee (si segnalano, tra le altre, Francoforte, Monaco, Parigi, Londra) consultando le principali compagnie aeree. Chi si trova alle Canarie è invitato a consultare, oltre alle compagnie aeree, anche i siti internet degli aeroporti (Tenerife Nord, Tenerife Sud, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzar ote) al fine di verificare la possibilità di rientrare in Italia attraverso scali in altre città europee. A questo riguardo, si informa che la compagnia Condor continua ad operare regolarmente da Tenerife a Francoforte, da dove è poi possibile proseguire il viaggio per l’Italia attraverso le compagnie Alitalia e Lufthansa . Per quanto riguarda icollegamenti marittimi, si segnala che la compagnia Grimaldi Lines ha ripreso ad operare sulla tratta Barcellona-Porto Torres-Civitavecchia, in entrambe le direzioni (dalla Spagna all’Italia e dall’Italia alla Spagna). I collegamenti e gli orari possono subire variazioni e vengono confermati di giorno in giorno. Per conferme, dettagli sulle modalità d’imbarco e prenotazioni, si prega di consultare il sito web della compagnia. Per quesiti specifici è attivo l’indirizzo e-mail: reservas@grimalditour. com. Anche la compagnia Grandi Navi Veloci ha ripreso ad operare sulla tratta Barcellona-Genova in entrambe le direzioni. Per confe ok rme, dettagli sulle modalità d’imbarco e prenotazioni, si prega di consultare il sito web della compagnia