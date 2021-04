L’Ambasciata polacca ricorda il genio di Dante Alighieri

Italia e Polonia insieme con l’Italia anche per celebrare il Dantedì, giorno consacrato a Dante Alighieri, in segno di omaggio al grande poeta e intellettuale italiano che ha segnato l’intera cultura occidentale e per secoli ha influenzato e ispirato numerosi poeti, scrittori, artisti e intellettuali polacchi. In occasione del 700 anniversario della morte di Dante l’Ambasciata di Polonia a Roma di cui Sua Eccellenza l’Ambasciatore Annamaria Anders ha realizzato un video ambientato in un luogo particolare di Roma, caro ai polacchi e simbolo dei legami letterari e artistici tra Polonia e Italia: l’Antico Caffe Greco, storico caffè della capitale, famoso tra gli intellettuali fin dalla sua fondazione nel 1760. Sono diverse le testimonianze nel video girato nelle prestigiose sale dell’antica caffetteria, ricche di documentazioni storiche che raccontano il passaggio di illustri polacchi, fra i quali gli scrittori romantici dell’800 oppure, più recentemente, il premio Nobel Czesław Miłosz, che hanno fatto dell’arte e della cultura una ragione di vita e hanno contribuito a rafforzare l’antica e inestimabile amicizia tra Italia e Polonia. Oltre alla testimonianza dell’ambasciatore di Polonia a Roma Anna Maria Anders, in esclusiva per l’Ambasciata le riflessioni di S. Em. Il Card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura e già presidente della Casa di Dante sull’importanza di Dante per la cultura e l’identità europea, con particolare attenzione all’Europa Centrale e alla Polonia, e sui legami dei vari pontefici, fra cui Giovanni Paolo II, con il sommo poeta italiano. Il professor Piotr Salwa, direttore del Dipartimento di Italianistica dell’Università di Varsavia e già direttore dell’Accademia Polacca delle Scienze a Roma, racconta la storia dei legami letterari polacchi con Dante, a partire dai primi viaggi degli studiosi polacchi in Italia nel XVI secolo per poi soffermarsi sui grandi romantici polacchi, visitatori abituali dell’Antico Caffè Greco, che hanno spalancato le porte della cultura polacca al culto di Dante. Infine Jaroslaw Mikołajewski poeta, giornalista, saggista, traduttore, già direttore dell’Istituto polacco di Cultura a Roma, parla delle iniziative dantesche in Polonia, fra cui la mostra dedicata a Dante presso il Museo Nazionale di Varsavia oppure la nuova, prossima edizione della “Divina Commedia” nella sua traduzione. Il video-omaggio è stato arricchito con la recitazione di alcuni brani della poesia “Dante” di Czesław Miłosz tradotta da Andrea Ceccherelli nella suggestiva interpretazione dall’attore italiano Antonio Catania, protagonista di una pellicola di successo del regista polacco Jacek Borcuch, “La dolce fine giornata”, con Krystyna Janda e Kasia Smutniak.

L’omaggio a Dante è il primo di una serie che l’Ambasciata Polacca ambienterà nell’Antico Caffe Greco. Nei prossimi episodi in programma anche le testimonianze degli ambasciatori e dei diplomatici dei Paesi del Gruppo di Visegrad. I video saranno girati in occasione del turno di presidenza polacca e del 30° compleanno della fondazione del Gruppo e racconteranno i legami culturali dei quattro Paesi con l’Italia attraverso le memorie e i ricordi custoditi nel Caffe Greco dei più grandi poeti, scrittori, musicisti, artisti, intellettuali e uomini politici dell’Europa Centrale. Quella del video realizzato nell’antico caffè romano non è l’unica iniziativa dell’Ambasciata di Polonia a Roma in occasione del Dantedì. Insieme con studenti della Scuola Cinematografica di Varsavia e il sito “Faro d’Italia – Piękna Strona Włoch” la rappresentanza diplomatica polacca ha preparato l’evento “Dantedi – gli attori polacchi leggono La Divina Commedia” destinato a tutti gli appassionati della cultura e della bellezza dell’Italia. L’evento si è svolto con l’alto patrocinio dell’Ambasciata Polacca di Roma giovedì il 25 marzo alle 20.00 sui social media: YouTube e Facebook.

GUARDA IL VIDEO