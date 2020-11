L’Ambasciata presenta i servizi diplomatici con l’evento “Benvenuti a Berlino”

I servizi consolari sono stati il tema dibattuto giovedì 29 ottobre 2020, nel nuovo incontro della serie “Benvenuti a Berlino”. La serie di eventi, organizzata dall’Ambasciata d’Italia di cui l’Ambasciatore Luigi Mattioli, in collaborazione con il Comites di Berlino e con il giornale ‘Mitt’, è destinata sia agli italiani arrivati da poco a Berlino che ai connazionali che già vivono nella capitale tedesca da tempo, ma intendono approfondire alcuni temi di loro specifico interesse.

Le domande a cui rispondere sono state diverse. Quali sono i servizi offerti dalla Cancelleria Consolare? Quali servizi online possono essere richiesti? Come si richiede la nuova Carta d’Identità Elettronica? Quanto durano normalmente le procedure di richiesta dei vari documenti?

A rispondere Ines Rotondo e Aldo Neri Consonni della Cancelleria Consolare di Berlino, con la moderazione di Lucia Conti, direttore del Mitte e la presenza della Dott.ssa Paola Rosa, capo della Cancelleria Consolare di Berlino.

Come sempre, nella prima parte dell’incontro, i panelist hanno fornito una serie di informazioni generali sul tema della serata, mentre nella seconda parte si è lasciato ampio spazio alle domande da parte del pubblico. L’appuntamento è avvenuto giovedì 29 ottobre 2020, dalle ore 18.00 alle 19.00. L’evento ha avuto luogo sulla piattaforma Zoom e viene inoltre trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Ambasciata. Attenzione, però: solo coloro che parteciperanno all’evento attraverso la piattaforma Zoom hanno avuto la possibilità di porre domande in diretta. Il ciclo di incontri proseguirà poi secondo il seguente calendario:3 dicembre 2020: Assistenza sanitaria; 7 gennaio 2021: Scuola e istruzione; 11 febbraio 2021: Terza età a Berlino. Tutti gli incontri si terranno in formato digitale e avranno inizio alle ore 18.00; le date sono da intendersi come orientative e saranno confermate nelle prossime settimane.