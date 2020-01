L’Ambasciata Usa lancia l’Alumni Engagement Innovation Fund 2020

L’Ufficio Public Affairs dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma di cui S.E. l’Ambasciatore Lewis Eisemberg annuncia il lancio dell’Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF 2020). Sarà possibile inviare proposte progettuali all’indirizzo email: ItalyAlumni@state.gov, entro e non oltre il 12 febbraio 2020. Le proposte dovranno essere sviluppate da gruppi di almeno due ‘Alumni’ sui seguenti argomenti: Rafforzare il ruolo delle donne nei processi di pace, sicurezza e governance; Coinvolgere le donne nella prevenzione del terrorismo e nella lotta alla radicalizzazione e al reclutamento; Promuovere iniziative per prevenire e contrastare la violenza, gli abusi e lo sfruttamento contro le donne; Supportare la partecipazione politica e civile delle donne.I risultati saranno pubblicati sul sito dell’Ambasciata entro il 6 marzo 2020. Per avere maggiori informazioni sul programma: Alumni Engagement Innovation Fund (AEIF 2020). Per l’invio delle proposte si prega di utilizzare i seguenti formulari: Application form; Budget form; SF-424 (Application for organizations) or SF-424-I (Application individuals) – istruzioni; SF424A (Budget Information for Non-Construction programs) Per la compilazione del form si prega di scaricare in locale il documento di istruzioni: SF424B (Assurances for Non-Construction programs) Per la compilazione del form si prega di scaricare in locale il documento di istruzioni: Office of Public Affairs Embassy of the United States of America Via Sallustiana, 49 – 00187 Roma Email: ItalyAlumni@state.gov.