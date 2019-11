L’ambasciatore cinese all’inaugurazione dei nuovi uffici di Huawei a Roma

Il 24 ottobre 2019, l’Ambasciatore cinese Li Junhua ha partecipato all’inaugurazione dei nuovi uffici di Huawei insieme alla Sindaca di Roma Virginia Raggi e il Ceo di Huawei Italia.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore Li ha detto “La globalizzazione ha cambiato il mondo, nessun paese può svilupparsi da solo. La Cooperazione e il multilateralismo sono l’unica via”. Ha menzionato il ruolo leader di Huawei nell’implementazione del 5G e sottolineato che “in 15 anni in Italia, l’azienda ha creato 1.000 posti di lavoro e altri 2.400 considerando l’indotto.”E’ stata anche l’occasione per mettere in risalto il futuro condiviso di Huawei e dell’Italia nella crescita tecnologica: “Non è esagerato affermare che Huawei è stata, è e sarà il miglior partner delle aziende italiane per promuovere e implementare le strategie necessarie alle smart city e all’economia digitale.”Huawei[2] (ufficialmente Huawei Technologies Co. Ltd.) (华为技术有限公司S, huá wéi jì shù yǒuxiàn gōng sīP) è impegnata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti, di sistemi e di soluzioni di rete e telecomunicazioni. È stata fondata nel 1987 e ha il quartier generale a Shenzhen, Guangdong, in Cina. Non esistono dichiarazioni ufficiali in merito all’interpretazione del significato di Huawei. Il nome 华为 (pronunciato “huá wéi”) è traslitterato in inglese in Huawei. Il carattere semplificato 华 (huá) significa “fiore”, “fiorente”, “prospero”, “magnifico”, “splendido”, ma è anche usato per indicare la Cina, e ciò che è “cinese”. Il carattere 为 (wéi) significa al contempo “atto”, “azione” ed “essere”, “essenza”. La combinazione dei due caratteri può essere differentemente tradotta come “essere fiorente”, “azione magnifica”, “la Cina sa fare”. Le sue attività principali sono la ricerca e sviluppo, la produzione e commercializzazione di apparecchiature per le telecomunicazioni, e la fornitura di servizi di rete personalizzati per gli operatori di telecomunicazioni. I prodotti e le soluzioni di Huawei sono utilizzati da 45 dei primi 50 operatori mondiale di telefonia mobilee sono impiegati da oltre 140 nazioni, che rappresentano circa un terzo della popolazione mondiale. La struttura organizzativa di Huawei opera sul mercato con oltre 180 000 dipendenti attraverso tre divisioni: Carrier, Enterprise e Consumer..