L’ambasciatore d’Algeria ospite della Canottieri Lazio

L’ambasciatore algerino in Italia, Ahmed Boutache, ha ospitato a cena in residenza il team del Canottieri Lazio, evento che ha consolidato ancora di più i rapporti di amicizia che legano i due Paesi.

L’amb. Boutache ha invitato il presidente della formazione sportiva, Raffaele Condemi, e una delegazione del Canottieri Lazio, per parlare non solo del Circolo ma anche di opportunità già avviate in passato: l’Italia è al terzo posto delle importazioni per un valore totale di 4,642 miliardi dollari, inoltre, pochi giorni fa la firma del Memorandum d’intesa sul Dialogo strategico sulle relazioni bilaterali e le questioni politiche e di sicurezza globale per il rafforzamento della collaborazione tra Italia e Algeria.

Durante la serata anche lo scambio di doni: il presidente Condemi ha omaggiato l’ambasciatore della cravatta del Circolo, il quale ha ricambiato con un prezioso vassoio d’argento con su incisa una dedica per i soci del Canottieri Lazio.

“L’ambasciatore Boutache”, continua il Giornale Diplomatico, ha raccontato il presidente del CC Lazio Raffaele, “è rimasto molto colpito dalla storia del nostro Circolo ed ha espresso il desiderio di venire a trovarci. L’Algeria è un Paese che offre importanti opportunità da afferrare e sviluppare. La cena è stata l’occasione per stringere ancora di più i rapporti tra i nostri Paesi e in particolare con il nostro Circolo. Spero di ricambiare molto presto il suo prezioso invito e sono certo che questa sia una grande opportunità per i nostri soci”.

Il presidente Condemi ha inoltre riferito che “l’ambasciatore algerino ha espresso il desiderio di incontrare i nostri soci imprenditori per valutare eventuali proposte e/o forme di collaborazione da promuovere presso il Governo algerino”.