L’ambasciatore degli Usa al Quirinale per l’11 Settembre

L’Ambasciatore Eisenberg si è recato in visita al Quirinale, ricevuto dal Presidente Mattarella in occasione dell’anniversario degli attentati terroristici dell’11 settembre 2001. Sono passati 18 anni. 18 anni da quell’11 settembre 2001 che cambiò le sorti del mondo. Le immagini indelebili di chi impietrito era spettatore diretto o indiretto dell’attentato alle Torri gemelle di New York che causò almeno 3mila morti, sono scolpite come fosse ieri nella memoria di molti. Sembra essere trascorsa una eternità da quel giorno; sembra trascorsa una eternità da quando ancora una volta i giornali hanno potuto aprire la loro prima pagina, con qualcosa di epocale. Non deve però trascorrere un’esistenza per scordare che ogni qualvolta si rompe qualcosa in Cisgiordania, il mondo ormai trema e sarà sempre peggio. Ground Zero e le sue fontane, luogo suggestivo sempre, ancora oggi, ha impressi i nomi delle vittime che verranno letti sia al Pentagono sia di fronte al World Trade Center alle ore 8:25 ora locale (14:25 in Italia). Anche quest’anno le Torri verranno proiettate nel cielo con il Tribute in Light, dal tramonto di oggi e si spegneranno all’alba di domani 12 settembre. Le vittime ricordate saranno anche tutti i vigili del fuoco, i poliziotti, i soccorritori e i comuni cittadini morti successivamente a causa dell’esposizione alle sostanze tossiche delle macerie e ai danni riportati dal lavoro immane dei soccorsi. La paura e l’insicurezza generate da quell’evento hanno inevitabilmente cambiato la percezione del nostro mondo, dell’Occidente. L’Italia da sempre vicina agli Stati Uniti anche oggi si è svegliata con il ricordo di uno dei giorni più tristi della storia. Gli hashtag #11settembre e #neverforget hanno invaso la time line di Twitter che in questo modo esprime la vicinanza a un Paese profondamente toccato e cambiato da quel giorno. Ecco alcuni politici, giornalisti e istituzioni che hanno voluto esprimere il cordoglio e il ricordo di quel momento.