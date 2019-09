L’ambasciatore del Costa Rica organizza a Roma un convegno sull’urbanistica

Il 12 settembre 2019, l’Ambasciatore del Costa Rica in Italia, Ronald Flores Vega e la Consigliera Carla Sierra Zúñiga, hanno ricevuto presso la sede l’Ambasciata del Costa Rica in Italia il vicedirettore della Facoltà di Architettura dell’Università Ispano-Americana, Arch. Edwin González e 10 studenti appartenenti alla stessa università. Il gruppo accademico costarricense è a Roma per partecipare al Workshop ” Urbatektura, urban micro structures for the city” il quale si svolge presso l’Università La Sapienza nell’ambito dei progetti di cooperazione tra le due università.L’Architetto González, ex presidente e attuale Segretario dell’Ordine degli Architetti di Costa Rica e Vicedirettore della Scuola di Architettura dell’Università Hispanoamericana, visitò Roma tempo fa con il fine di firmare un accordo di cooperazione tra le Facoltà di Architettura dell’Università Hispanoamericana e l’Università La Sapienza di Roma.

L’Architetto. González ebbe l’opportunità di incontrare il Presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma, l’Arch. Alessandro Ridolfo, per valutare eventuali nuovi progetti con il nostro paese. Visitò le istallazioni Zètema e incontrò ilresponsabile dell’area progettazione di questo ente, Arch. Guido Ingrao. Inoltre è sempre stato invitato d’onore all’incontro organizzato dall’Ambasciata per celebrare l’anniversario dell’Indipendenza di Costa Rica dove, nota è la sua conferenza “La madera en la implementación de sistemas constructivos en eltrópico” ( Il legno nei sistemi costruttivi nei tropici).