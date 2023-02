L’ambasciatore del Kuwait in visita all’università di Tor Vergata

Lo scorso 13 dicembre il prof. Giuseppe Novelli, rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, ha accolto presso Campus X l’Ambasciatore del Kuwait H.E. Sh. Ali Khaled Al Sabah ed una delegazione di 60 studenti provenienti dai Paesi del Golfo, interessati alla formazione superiore nel nostro Ateneo.

Dopo il breve saluto del Magnifico e della prof.ssa Stefania Cavagnoli, la delegazione ha visitato il Policlinico Tor Vergata, trovando ad accoglierli la prof.ssa Paola Sinibaldi e la dr.ssa Maria Rosa Loria, Dirigente URP PTV. In tal contesto, l’Ambasciatore ha salutato alcuni pazienti kuwaitiani nel centro IME, Fondazione I.M.E. Istituto Mediterraneo di Ematologia, presente all’interno del Policlinico. Nel primo pomeriggio gli studenti hanno visitato la Scuderia Tor Vergata, dedicata alle Racing Cars, incontrando direttamente alcuni docenti e studenti di Ingegneria Meccanica e Robotica, quali il prof. Vincenzo Mulone, prof. Daniele Carnevale ed il Dr. Lorenzo Pescosolido. La giornata di visita ha sicuramente avallato l’idea del “prendersi cura dello studente”, per formare talenti, creare competenze in linea con le richieste delle imprese, e coerenti con le traiettorie del cambiamento.