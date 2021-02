L’ambasciatore del Messico visita la Sardegna

Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas ha ricevuto stamattina, nel corso di una visita istituzionale a Villa Devoto, l’ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Eugenio García de Alba Zepeda.

Durante la visita del diplomatico sono stati analizzati i punti di incontro che potrebbero essere alla base di una futura collaborazione tra la Sardegna e il Messico. In particolare, il presidente Solinas ha descritto le opportunità per lo sviluppo dei rapporti economici e culturali tra il Messico e la Sardegna, che rappresenta uno strategico punto di snodo per tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. “Abbiamo apprezzato questo confronto con l’ambasciatore che è servito a valutare gli aspetti, sia sul piano culturale che su quello delle attività produttive, che possono dare impulso ad una collaborazione tra Sardegna e il Massico. In particolare per quanto riguarda la formazione accademica, che potrebbe concretizzarsi presto con l’istituzione di una cattedra che approfondisca materie di comune interesse”.