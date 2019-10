L’ambasciatore dell’Indonesia presso la Santa Sede visita un convento a Nocera Superiore

La Casa Madre delle Suore Serve di Maria Addolorata di Nocera Superiore,, ha vissuto a Settembre un giorno di grande festa per la visita dell’ambasciatore della Repubblica di Indonesia presso la Santa Sede, Agus Sriyono. Il diplomatico, accompagnato dalla moglie, Astuti Widyati, dalla figlia e da cinque consiglieri d’ambasciata, è stato accolto dalla superiora suor Agnese Pignataro.

Il rappresentante del governo indonesiano è arrivato sabato mattina per incontrare le religiose del suo Paese che operano negli istituti del territorio. Erano presenti due suore della congregazione Suore Serve di Maria Addolorata, una religiosa delle Suore Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue e dieci religiose delle Suore Compassioniste Serve di Maria. La rappresentanza diplomatica ha trascorso una bella giornata nocerina, pregando sulla tomba della fondatrice, la venerabile Maria Consiglio dello Spirito Santo,pranzando con la comunità locale e le religiose in visita: “ Abbiamo trascorso questa giornata con l’ambasciatore Indonesiano, con sua moglie, sua figlia e 5 diplomatici. Erano presenti 11 suore indonesiane di altre Congregazioni e le nostre due Consorelle. Una bella esperienza, molto interessante. Ringraziamo il Signore. Alcuni momenti felici vissuti insieme. Per concludere abbiamo regalato alle suore la verdura Indonesiana “cangun” che suor Etha coltiva nel nostro giardino che io portai dall’Indonesia”.