L’ambasciatore Failla informa i connazionali sulle misure adottate dalla Corea del Sud per chi arriva dall’Italia

L’Ambasciata italiana a Seoul di cui l’Ambasciatore Federico Failla avvisa attraverso il suo sito degli ultimi provvedimenti per combattere il virus dilagante un po’ ovunque: “Il “Korea Centers for Disease Control and Prevention” (KCDC) ha designato l’Italia come “Quarantine Inspection Required Area”. A partire dal 14 Marzo , chiunque entri in Corea del Sud dopo essere stato o passato per l’Italia ha l’obbligo di dichiararlo, compilando un questionario (c.d. Health Questionnaire), al personale di quarantena presente nei porti e negli aeroporti coreani. Le persone in provenienza dall’Italia saranno inoltre sottoposte al controllo della temperatura corporea (peraltro gia’ prevista per tutti i passeggeri dell’Aeroporto Internazionale di Incheon, il principale del Paese). In più dovranno installare sui propri smartphone un’applicazione di autocontrollo tramite la quale verrà comunicata ogni giorno al KCDC lo stato della propria salute. Solo coloro che presenteranno sintomi verranno sottoposti a maggiori controlli. Non sono previsti, al momento, periodi di quarantena automatica o di autoisolamento per i visitatori dall’Italia. Per maggiori informazioni, si invita a consultare il sito internet del KCDC (in lingua coreana)”.