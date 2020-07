L’ambasciatore italiano visita il nuovo centro Luxottica di Tokyo

Come riferisce il Giornale Diplomatico, l’Ambasciatore italiano in Giappone Giorgio Starace ha visitato il nuovo centro di Luxottica di Tokyo. Il mantenimento di uno stretto contatto con i rappresentanti del Made in Italy in Giappone per raccogliere preziosi suggerimenti e contributi di pensiero, nella consapevolezza di fare sistema e condividere un ambizioso programma di rilancio dell’offerta economica, culturale e scientifica dell’Italia, è stato il messaggio che l’amb. Starace ha lanciato durante la visita al nuovo iconico flagship store di Luxottica al centro della capitale, nel quartiere di Shibuya, presente il general manager dell’azienda, Francesco Arcuri.

«La visita a una grande realtà produttiva italiana quale Luxottica vuole testimoniare la nostra vicinanza e l’assidua azione di assistenza fornita alla comunità italiana durante le fasi più acute dell’emergenza Covid-19 dei mesi scorsi, e mai venuta meno in questa fase post-emergenziale», ha spiegato Starace.

«Luxottica è un punto di riferimento del settore, ben radicata e conosciuta in Giappone sia in ambito distribuzione e vendita, sia grazie a importanti investimenti qui realizzati». Attività delle istituzioni finalizzate alla ripresa spedita degli scambi commerciali tra le due sponde, dopo l’emergenza sanitaria su scala globale. «L’obiettivo è quello di dare continuità alla dinamica commerciale tra Italia e Giappone», ha aggiunto il diplomatico italiano.

«Vi sono basi e strumenti per tornare rapidamente, con l’impegno di tutto il Sistema Italia, alla situazione pre-crisi: nel 2019 abbiamo registrato un incremento del nostro export di circa il 20% rispetto al precedente esercizio e siamo risultati primi, tra i Paesi europei, in termini di utilizzo dell’Economic Partnership Agreement tra Ue e Giappone», ha concluso l’amb. Starace.