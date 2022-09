L’ambasciatore Lombardi incontra il presidente del Parlamento della Tanzania

L’Ambasciatore Marco Lombardi ha incontrato ieri, insieme con gli Ambasciatori dell’Ue residenti, la Presidente del Parlamento della Tanzania, On. Tulia Ackson. Si è trattato di un incontro franco e cordiale nel corso del quale sono stati passati in rassegna tutti i principali temi relativi alla cooperazione tra UE e Tanzania. Per quanto concerne l’Italia, la Ackson ha tenuto a ringraziare il nostro Paese per l’importante ruolo che svolge sia in termini di cooperazione allo sviluppo che in termini di collaborazione economica. Particolare enfasi è stata posta sui progetti qui condotti delle Organizzazioni italiane dei Missionari e della Società Civile. La Presidente ha anche sottolineato l’importanza della diplomazia parlamentare e, nel porgere i suoi migliori auguri all’Italia per le prossime elezioni politiche, ha auspicato che sia possibile creare un’Associazione parlamentare di amicizia Italo-tanzaniana.