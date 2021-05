L’ambasciatore Lombardi presenta le Credenziali alla Presidente della Tanzania: Qui grandi opportunità per le Pmi italiane

di Alfonso Vitiello

L’Ambasciatore Marco Lombardi ha presentato, il 10 maggio scorso, le Lettere Credenziali alla Presidente della Repubblica Unita di Tanzania, Samia Suluhu Hassan.

Nel corso di una cerimonia svoltasi all’insegna della massima semplicità e sobrietà a causa della pandemia, la Presidente Hassan e l’Ambasciatore Lombardi si sono trovati d’accordo sul fatto che vi sono grandi opportunità per le imprese italiane in questo Paese. La Presidente ha posto un particolare accento sullo sforzo della nuova Amministrazione per il miglioramento del “business environment” della Tanzania. Lombardi ha ribadito l’importanza che l’Italia annette al rapporto con l’Africa ed, in particolare, con la Tanzania, “gateway sull’Africa Orientale”. E’ stata anche sottolineata l’importanza delle collaborazioni sia in ambito culturale che “people to people”. La cerimonia svoltasi a poco più di un mese dall’avvio dell’Amministrazione Hassan, ha rappresentato un segno concreto dell’importanza che, da parte tanzaniana, si annette alle relazioni con l’Italia.