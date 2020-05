L’ambasciatore Marras ricorda l’unione tra i popoli greco e italiano

Sul sito dell’Ambasciata Italiana ad Atene è presente un saluto circostanziato ma molto affettuoso dell’Ambasciatore Luigi Marras, che mette in rilievo l’unione esistente tra due popoli è fatta di storia e cultura reciproca :” Cari amici italiani e greci, l’Ambasciata, con tutti i suoi Uffici, la Cancelleria Consolare per prima e l’Istituto Italiano di Cultura, è oggi più presente che mai, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità. Lavoriamo online da casa e con turni di presenza in Ufficio ridottissimi in ottemperanza alle indicazioni greche e italiane, che esirto tutti a rispettare con il massimo scrupolo . Terminate le operazioni per il rientro in Italia dei nostri connazionali rimasti bloccati nel Paese e al corrente dei vari casi individuali in corso, desidero ringraziare per il loro encomiabile comportamento tutti i miei collaboratori e i componenti di tutte le realtà istituzionali italiane in Grecia – la rete Consolare onoraria, la Scuola Statale, il Coasit, la Scuola archeologica, il Comites, la Dante Alighieri, le nostre Parrocchie, le nostre Camere di Commercio – che in vario modo si stanno prodigando.

L’Ambasciata e la Cancelleria Consolare sono a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno per reali situazioni di necessità e urgenza, tramite i numeri che compaiono sul nostro sito. Seguiamo con apprensione vivissima ciò che accade in Italia e nel Mondo e con altrettanta sentita intensità siamo vicini, nella sua lotta, alla Grecia e al suo Popolo, che ringraziamo per la calorosa vicinanza a noi. Ormai più di due anni orsono lanciammo l’Iniziativa Tempo Forte. Nacque, e vive tuttora a maggior ragione, come iniziativa culturale, ma in realtà e’ una iniziativa “politica”, di riscoperta dei nostri caratteri genuini, di riscatto nelle avversità, di rivendicazione dei nostri valori più profondi, delle nostre identità più intime, della prevalenza della ragione e della volontà sullo smarrimento, per lottare e difenderci risoluti e continuare a costruire con intelligenza, fantasia e determinazione. Un invito questo, insomma, a tutti i componenti della rete Tempo Forte e a coloro che ad essa volessero aggiungersi – in Grecia e in Italia – a serrare le fila, riprendere i contatti fra noi e agire per l’oggi e per il futuro”.