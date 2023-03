L’ambasciatore sloveno in visita a Foggia

30 giorni fa il prefetto di Foggia Maurizio Valiante ha ricevuto l’ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia Matjaz Longar, accompagnato dal console Gregor Frank. L’ambasciatore ha espresso i più sentiti ringraziamenti alle Forze di polizia e ai soccorritori intervenuti in occasione del tragico incidente aereo del 5 novembre 2022, sul volo di linea per le Isole Tremiti, in cui persero la vita i quattro componenti della famiglia Rigler, Bostjan, Mateja e i piccoli Jon e Liza. Le altre vittime – alle cui famiglie l’ambasciatore ha rinnovato il sentimento di profonda vicinanza – furono il pilota Luigi Ippolito, il copilota Andrea Nardelli, entrambi di Foggia, e il medico di San Severo, Maurizio De GirolamoNel corso dell’incontro, il prefetto di Foggia ha manifestato la particolare vicinanza al popolo sloveno testimoniata dalla sentita partecipazione delle comunità coinvolte in occasione del tragico evento.