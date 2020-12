L’ambasciatore Terracciano al Festival cinematografico italo-russo

E’ stata inaugurata il 18 novembre presso il cinema “Oktyabr” la VIIma edizione del festival cinematografico italo-russo RIFF @italcinema, che si svolge con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Mosca con l’Ambasciatore Pasquale Terracciano, e con il sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Mosca. La cerimonia di apertura ha visto anche la partecipazione dell’Ambasciatore Terracciano, che si e’ rivolto al pubblico direttamente in lingua russa ed ha descritto il ruolo del cinema nel mondo di oggi con queste parole: “Senza dubbio, il cinema è una parte fondamentale della cultura e della storia italiana, nonché uno strumento che narra in maniera efficace le vicende del nostro tempo. Tanto più in questo momento difficile caratterizzato dalle conseguenze della pandemia, il cinema si configura come la modalita’ piu’ efficace per rappresentare le nostre ansie e i nostri timori, per esorcizzarli e provare a ridisegnare il nostro futuro”. Il Festival RIFF si svolgera’ fino al 29 novembre. Il suo richiamo, con riferimento alle parole dell’Ambasciatore Terracciano, sono un monito per riscoprire in tempi di pandemia un lavoro ed una opportunità, per fare cultura e non fermare mai questa macchina importante, laddove in Italia lo spettacolo e il cinema risentono molto dei fermi imposti dal governo, e non si sa con chiarezza fino a che punto gli aiuti possano ricoprire completamente i bisogni delle attività e progetti che per colpa del covid si sono dovute arrestare. Occorre dire che è anche un momento in cui la collaborazione tra i due Paesi è molto attiva e molti documentaristi e registi italiani sono andati in Russia per girare cortometraggi vari, ma anche film completi.