Lamberti (Federlab): Sanità pubblica efficiente in Campania? E’ un sogno di mezza estate

“Con una nota a metà tra il serio e il faceto, la Regione Campania ci informa che presso le strutture pubbliche è possibile effettuare, a titolo gratuito, tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale, ivi compresi quegli esami diagnostici di laboratorio, che non è possibile effettuare nei centri privati accreditati attualmente chiusi per ferie o che abbiano esaurito il budget. Oibò! Finalmente una bella notizia. Ma di quali ‘strutture pubbliche’ parlano gli ispirati scrivani di Santa Lucia? Per caso di quegli stessi ambulatori che soffrono di organici cronicamente sottodimensionati e dai quali, ogni giorno, si innalzano alti lai da parte di chiunque si interessi, anche solo lontanamente, di sanità pubblica?”. Lo ha dichiarto, in una nota, Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, tra le principali associazioni di categoria dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatoriali privati accreditati con il Servizio sanitario nazionale.

“Vuoi vedere che ospedali e distretti pubblici hanno improvvisamente risolto ogni problema e si sono trasformati in efficientissimi presidi al servizio dei finora negletti cittadini campani? Addirittura regalando le prestazioni che diventano, di punto in bianco…gratuite. È pazzesco – attacca Lamberti -, fino a ieri si rimarcava come indispensabile l’apporto delle strutture accreditate per l’abbattimento delle liste d’attesa ed ora ci svegliamo in strutture pubbliche dall’efficienza svizzera? Che dire: anche la sanità pubblica campana ha il suo sogno di mezza estate”.