Lamberto Mancini d.g. di Expo Roma 2030

“Il Cda della Fondazione Expo Roma 2030 ha nominato Lamberto Mancini direttore generale”, lo riferisce in una nota Unindustria.

Mancini, che insieme al presidente della Fondazione Expo, Massimo Scaccabarozzi e ai membri del consiglio di amministrazione affiancherà le iniziative e i progetti del comitato promotore istituzionale, è laureato in Economia e commercio con master in business administration alla Sda Bocconi. Ha ricoperto incarichi apicali in settori fondamentali dell’ entertainment, del turismo, dell’audiovisivo e dei grandi eventi. È stato amministratore delegato di Lingotto Fiere, direttore generale del Touring club italiano, amministratore delegato di Cinecittà studios spa e direttore generale di Fondazione Cinema per Roma.