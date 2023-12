Lamborghini Revuelto “Opera Unica” debutta ad Art Basel Miami Beach 2023

MIAMI (FLORIDA) (ITALPRESS) – Automobili Lamborghini celebra un traguardo significativo come il suo 60° anniversario attraverso l’arte, presentando la one-off Revuelto “Opera Unica”, svelata in occasione di Art Basel Miami Beach 2023.

Versione altamente personalizzata di Revuelto – il primo modello HPEV (High Performance Electrified Vehicle) ibrido plug-in V12 del brand – questa “Opera Unica” è il frutto del pensiero artistico e delle attività di sviluppo di Centro Stile sotto la direzione del team Ad Personam di Lamborghini.

“Con il debutto di Revuelto all’inizio dell’anno, l’ibrido plug-in setta nuovi standard in termini di prestazioni, sportività e piacere di guida, partendo da una nuova e inedita architettura, un design innovativo, un’aerodinamica all’insegna della massima efficienza e un nuovo concept per il telaio in carbonio. Con una potenza di 1.015 CV, Revuelto si dimostra straordinariamente agile ed efficace sia su strada che in pista”, si legge in una nota.

“Trattandosi del nostro mercato di punta, credo sia giusto presentare questa Revuelto “Opera Unica” negli Stati Uniti in occasione di Art Basel Miami Beach”, sottolinea Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. “Grazie a velocità, tecnologia e personalizzazione mai viste prima, Revuelto è stata accolta con grande entusiasmo dai clienti di tutto il mondo. L’iconico V12 è parte integrante della storia di Lamborghini e con questa “Opera Unica” abbiamo esplorato le possibilità offerte dal nostro programma di personalizzazione Ad Personam, dando vita a un vero e proprio capolavoro automobilistico”, aggiunge.

Gli esterni dipinti a mano di questa Revuelto “Opera Unica” vanno dal Viola Pasifae al Nero Helene, arricchiti da pennellate con accenti di colori caldi e freddi: un processo che ha richiesto 76 ore di sviluppo e collaudo aggiuntive, per un totale di 435 ore di lavoro. In base all’angolazione, è possibile inoltre individuare sul cofano il logo celebrativo del 60° anniversario dell’azienda.

Come per gli esterni, anche gli interni compongono uno spazio artistico che gioca con il colore per dare vita a un design asimmetrico e per cui sono state necessarie altre 220 ore di lavoro. A completamento degli interni in pelle bicolore (Nero Ade e Viola Acutus), gli schienali, gli inserti porta e il rivestimento del tetto presentano il logo del 60° anniversario ricamato in varie tonalità coordinate agli esterni. Anche la copertura del pulsante Start&Stop è stata messa in risalto con pennellate dai toni sfumati.

“Abbiamo voluto creare qualcosa di puramente artistico servendoci di pennelli e di una tavolozza di colori, proprio come se Revuelto fosse una tela. Ecco come è nata l’ispirazione per questa speciale livrea”, ha affermato Mitja Borkert, Design Director di Automobili Lamborghini. “La dinamicità degli esterni dipinti a mano ci consente di porre l’accento sull’aerodinamica e sulla velocità della vettura”, ha proseguito.

La Revuelto “Opera Unica” verrà presentata a Miami Beach in occasione di un evento di lancio insieme a una selezione di opere d’arte commissionate dai concessionari di Automobili Lamborghini America per celebrare il 60° anniversario dell’azienda.

