Lamborghini Urus SE debutta negli USA con una premiere a New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lamborghini Urus SE, primo Super SUV ibrido plug-in, è stato presentato negli Stati Uniti con una première a New York, nell’ambito di un evento privato presso la Lamborghini Lounge NYC, nel cuore del Chelsea Arts District. Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, insieme a Rouven Mohr, Chief Technical Officer, e Federico Foschini, Chief Marketing and Sales Officer, ha dato il benvenuto a VIP, rappresentanti dei media e, naturalmente, a clienti Lamborghini di lunga data. “Presentare a New York l’ultima versione del nostro modello più venduto, il Super SUV Urus, è stato per noi un momento ricco di significato che abbiamo avuto l’onore di festeggiare con clienti e amici presso la Lamborghini Lounge” ha detto Winkelmann. “Eccellendo sia in termini di piacere di guida che di prestazioni dinamiche, Urus SE incarna perfettamente il DNA e la filosofia del nostro brand. I SUV sono molto richiesti nel mercato statunitense. Mentre portiamo avanti il nostro percorso verso l’elettrificazione, è quindi fondamentale offrire ai clienti un ibrido che garantisca divertimento alla guida e che possa anche rispondere alle loro esigenze di tutti i giorni”.

Presentata in anteprima il 24 aprile al Beijing Auto Show, Urus SE è la più potente Urus di sempre e, grazie al sistema ibrido plug-in che migliora le prestazioni e la dinamica della vettura, offre un’esperienza di guida senza paragoni. Urus SE è dotata di motore V8 biturbo da 4,0 litri e batteria agli ioni di litio da 25 kWh, per una potenza totale di 800 CV, accelerazione da 0 to 62 mph in soli 3,4 secondi (Urus S: 3,5) e una velocità massima di 194 mph (Urus S: 190 mph). Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti, posizionato all’interno del cambio automatico a 8 rapporti, può coadiuvare il V8 a combustione, ma anche lavorare come un vero e proprio sistema di trazione grazie al quale Urus SE diventa un 4WD 100% elettrico in grado di percorrere oltre 37,28 miglia in modalità EV.

Con Urus SE, la Casa di Sant’Agata Bolognese segue la rotta segnata dalla strategia Direzione Cor Tauri 2.0, portando avanti l’elettrificazione della gamma Urus e il percorso di decarbonizzazione intrapreso con l’introduzione di Revuelto a marzo 2023. Entro la fine del 2024, il processo di elettrificazione vedrà l’arrivo di un secondo HPEV (High Performance Electrified Vehicle), in sostituzione di Huracàn.

Con 3.465 vetture consegnate ai clienti nella regione delle Americhe, il 2023 ha segnato un altro record di vendite per Lamborghini in Nord America – il suo mercato numero uno. Le vendite di Urus a livello globale sono passate da 5.367 unità nel 2022 a 6.087 nel 2023, seguite da un altro importante record per Huracàn, con 3.962 unità consegnate a fronte delle 3.113 del 2022. Le consegne di Urus SE ai clienti avranno inizio a partire dalla fine del 2024.

