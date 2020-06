L’amicizia tra Iran e Venezuela una spina nel fianco per gli Usa

Fino al mese di marzo 2020, le raffinerie venezuelane hanno lavorato al 10% delle proprie capacità. Al momento, la produzione di PDVSA è limitata al solo impianto di Amuay e la maggior parte delle unità che producono benzina alchilata non sono in funzione. Pertanto, le importazioni iraniane potrebbero migliorare notevolmente la qualità del carburante locale. A peggiorare il quadro della situazione venezuelana, vi è stata la pandemia di Covid-19, che ha portato il governo di Caracas ad adottare misure di isolamento. Queste, a loro volta, hanno causato un crollo della richiesta di carburante, che è passata da 170.000 barili al giorno a circa 40.000. Inoltre, una cattiva gestione, la mancanza di personale e le sanzioni americane hanno determinato un grave periodo di crisi per il settore petrolifero. In tale quadro, Washington e Teheran sono fermi sulla questione sanzioni. L’Iran ha chiesto la loro diminuzione e l’invio di forniture sanitarie per far fronte all’emergenza coronavirus, oltre a chiedere al Fondo Monetario Internazionale (FMI) un prestito di 5 miliardi di dollari per contrastare con efficacia la diffusione della pandemia. Sebbene le forniture mediche non siano soggette a sanzioni in caso di emergenza umanitaria, l’amministrazione del presidente Donald Trump continua ad ostacolare le richieste dell’Iran e a incrementare le proprie sanzioni. A tal proposito, il 19 Maggio , gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro una società con sede in Cina, accusata di agire per conto della Mahan Air, una compagnia aerea iraniana già presente nella lista nera di Washington. In tale occasione, il Dipartimento del Tesoro USA ha riferito che la Mahan Air stava effettuando voli charter in Venezuela per trasportare attrezzature tecniche iraniane, pagate dal governo con lingotti d’oro della Banca centrale del Venezuela. “Il regime iraniano utilizza la Mahan Air per sostenere un regime illegittimo e corrotto in Venezuela”, ha dichiarato il segretario al Tesoro.