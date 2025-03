“L’Amore è..”, al charity Gala a Villa Mazzarella per sostenere la Lilt regista e attori del film Champagne

Sarà Cinzia Th Torrini, regista di “Champagne-Peppino di Capri” la special guest della XIV edizione de “L’Amore è..” il Charity Gala ideato ed organizzato da Maridì Communication, in scena il prossimo 2 aprile sera a Villa Mazzarella, Napoli, volto a sostenere le attività della Lilt Napoli, presieduta dal professor Adolfo Gallipoli d’Errico, nella fattispecie, il progetto Shatsu finalizzato al recupero psico-fisico del paziente oncologico. Accanto a lei, parte del cast del film andato in onda qualche giorno fa su Rai 1 registrando un boom di ascolti di oltre il 25 % di share, Francesco Del Gaudio, attore protagonista nel ruolo di Peppino di Capri e Gianluca Di Gennaro, brillante interprete di Bebè l’eclettico batterista di “Peppino di Capri ed i suoi Rockers”. Ospite sempre per il cinema, Fabio Massa con la sua ultima opera come regista dal titolo “Global Harmony” il cui liet motiv è la lotta per la salvaguardia dei diritti fondamentali dell’uomo. Per il segmento “musica” grande attesa per gli “Audio 2” il mitico gruppo musicale pop e per Omy, il giovane “rivelazione” cantautore modenese che ha conquistato il pubblico nazionale con la sua partecipazione a X Factor 2022. Di particolare interesse il vernissage del duo artistico FaRg², una fusione di stili, visioni, percezioni che si uniscono in un’ unica voce, con l’esposizione di alcuni dipinti degli artisti Francesca Bice Ghidini ed Alessandro Rinaldoni. La Kermesse che vanta come Sponsor Partner Generali, Graded Spa, Antur srl Benefit, Banca Generali Private, Fusco Oro, Ortopedia Meridionale Salvio Zungri, sarà condotto dalla giornalista Maridi Vicedomini e si articolerà in più momenti, tra Scienza, Economia, Cultura, Medicina, Spettacolo. Ampio spazio anche alla moda con in passerella una capsule di “Sapore di Mare”, la new collection by Eles di Ester Gatta, ispirata al film cult dei fratelli Vanzina ed al Musical omonimo in tour nei palcoscenici più famosi d’Italia ed un’anteprima della Collezione autunno Inverno 2025 /26 di Umberto Antonelli Pellicceria con una serie di capi preziosi nei materiali ed originali nei tagli e nelle nuance di colore utilizzate. A seguire, light dinner per gli ospiti con le specialità culinarie dello Chef della Casa, le prelibatezze casearie al tartufo by la “Botteghella” di Vincenzo Tammaro e le delicatezze della Pastry Chef Maria de Vito, rallegrate da performance artistiche della tradizione partenopea. Da menzionare, infine, tra i partner professionali dell’evento, lo Studio Legale Ferrara Dentice De Dominicis, operativo da oltre 30 anni a Napoli ed a Milano in materia di Responsabilità medica, Diritto assicurativo, Diritto di famiglia e lo Studio Odontoiatrico Monda, specializzato in Medicina estetica, Terapia rigenerativa, Ortodonzia, Patologia orale, esercitato in maniera eccellente per tradizione familiare dal dottor Domenico Monda.