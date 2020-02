L’amore è, via al charity gala della Lilt: la stilista Sabrina Persechino protagonista della IX edizione

Sarà Sabrina Persechino, stilista, architetto, da anni tra le più apprezzate protagoniste delle passerelle di AltaRomaModa, la special fashion guest della IX edizione de “L’Amore è”, il Charity Gala a favore della Lilt Napoli (Progetto Ludoteca) ideato e promosso da Maridì Communication . L’evento, che si terrà martedì sera 18 febbraio nell’esclusiva Villa Mazzarella, situata a Posillipo con panorama mozzafiato sul golfo partenopeo, vedrà in pole position accanto all’Haute Couture, il Cinema inteso come prezioso ed efficace volano di comunicazione “nel sociale” con la partecipazione di Erica De Lisio e Giovanna De Luca, allieve della Scuola Cinema dell’ Accademia di Belle Arti di Napoli coordinata dal regista Stefano Incerti rispettivamente regista e sceneggiatrice del film breve “Nina e il cielo” tratto da un’ idea di Ester Gatta , realizzato con il sostegno di AN.TRA.CINE Film Industry (Eduardo Angeloni), produttrice esecutiva Sarah Scognamiglio in partnership con L’Accademia di Belle Arti e di Esga Trading (Ester Gatta) e del regista Roberto Gasparro che interverrà alla kermesse con il cast del suo film “Lui è mio padre”, attualmente in lavorazione nella città di Agropoli , ispirato all’Umanesimo Ecologico di Papa Francesco. La serata, condotta dalla giornalista Maridì Vicedomini, sarà articolata tra momenti di moda e di spettacolo: ad aprire la scena, una capsule di “Tellenae”, la Collezione Primavera Estate 2020 della Maison Persechino, ispirata ad un’antica città romana il cui sito non ancora identificato; a seguire, il defilè delle avvolgenti, preziose pellicce di Umberto Antonelli che proporrà un’anteprima della prossima stagione Autunno –Inverno 2020/21 e degli originali outfit realizzati interamente a mano da Pina Muti “un’artigiana del costume nel mondo dello spettacolo”, titolare dell’omonima Sartoria. A seguire, le proiezioni del trailer di “Nina e il Cielo”, ispirato alla canzone dei Foja, testo e musica di Dario Sansone (pubblicato da Hull Heads) e del back stage del set dell’opera “Lui è mio Padre”. Molto significativi anche gli interventi programmati in materia di scienza, cultura, economia del noto chirurgo plastico Ivan La Rusca, puntuale sostenitore dell’assioma “il miglior risultato è quello che non si vede”, del dentista Domenico Monda, specialista in “Estetica del sorriso”, di Maurizio De Dominicis , avvocato, esperto in colpa professionale e di Maurizio e Francesco Santoro di Banca Stabiese, puntualmente sensibili al discorso della solidarietà. Ampio spazio anche alle degustazioni eno-gastronomiche by le “Eccellenze” del Food & Beverage” quali “Caffè Kamo” che donerà alla Lilt Napoli , trenta confezioni di tazzine d’autore, decorate dall’artista Salvatore Liberti, che saranno a loro volta devolute a coloro che effettueranno un atto di liberalità presso l’apposito desk Lilt Napoli posizionato all’interno della struttura, Confetti Maxtris, “Cuore di Sfogliatella”, “Dolce e Caffè” di Aniello e Clorinda Esposito, Smaart6 l’Italiana birra artigianale di alta qualità, prodotta dalla famiglia Saggiomo e “Da Pasqualino al Borgo Loreto” la storica ditta del maestro pizzaiolo Giovanni Gallifuoco con la moglie Annamaria Mazzotta e le figlie Linda, Angela, Rosa, Lella, campionessa mondiale di pizza fritta e la signora Giovanna Mazzotta che in quella sede presenterà il nuovo punto vendita “Take Away”, situato nel cuore della city napoletana a Ponte di Tappia, nei pressi di Via Toledo.