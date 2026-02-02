L’amore si dichiara con un gioiello: le proposte di Ileana della Corte per San Valentino

Confezioni speciali valorizzano la preziosità dei gioielli, tra scatole in velluto, rose stabilizzate e fiorellini rossi

San Valentino è la festa degli innamorati e Carla della Corte e Giuseppe Angrisani, designer del brand, hanno pensato a gioielli speciali per festeggiare l’amore nel giorno più romantico dell’anno.

Per questo il brand ha pensato a due proposte dedicate a San Valentino: gli orecchini Casanova della linea Gold & Diamond e il bracciale Mya della linea Silver & Metal.

Gli orecchini Casanova sono pendenti in oro bianco 18 carati e brillanti. Il design è caratterizzato da cuori intrecciati, simbolo di due innamorati che si incontrano e si uniscono in un unico sentimento. Eleganti e preziosi, sono pezzi unici, come l’amore che rappresentano. I cuori intrecciati raccontano un legame fatto di incontri, equilibri e imperfezioni, proprio come le relazioni più vere.

Gli orecchini Casanova sono un pezzo unico pensato per chi desidera un gioiello esclusivo, capace di rappresentare un sentimento altrettanto unico.

Per la linea Silver & Metal, ecco il bracciale Mya realizzato in ottone placcato oro 18 carati, con al centro un cuore in argento rodiato con zirconi. Rigido e regolabile grazie all’apertura, è pensato per le donne che amano uno stile essenziale, ma desiderano un gioiello capace di farsi notare.

La confezione del gioiello Gold & Diamond è una scatola in velluto, impreziosita all’esterno da un fiocco di petali di rosa. All’interno, rose stabilizzate e piccoli fiorellini rossi incorniciano gli orecchini Casanova. Il packaging del bracciale Mya della linea Silver & Metal è una scatolina rossa pensata per custodire il gioiello, e inserita all’interno di una bag dello stesso colore con il cuore in metallo dorato e una rosa stabilizzata. Entrambe le confezioni sono state realizzate da Flover, un elegante atelier di fiori dove è possibile vivere un’esperienza multisensoriale, grazia alla natura, ai colori e ai profumi che caratterizzano questo spazio.

Con Casanova e Mya, Ileana della Corte firma una capsule che celebra l’amore in tutte le sue forme.