“L’Amour” il terzo singolo che anticipa “Amore e Salute”, l’album della super band Fitness Forever

Dopo la pubblicazione del singolo “A vele spiegate” (con la partecipazione di Calcutta) e “Ischia”, con la voce di Peppino Di Capri, la band Fitness Forever pubblica il terzo singolo “L’Amour” che anticipa “Amore e Salute” il prossimo album previsto per l’8 novembre. Il quarto album dei Fitness Forever verrà pubblicato in formato vinile e digital dalla label madrilena Elefant Records con distribuzione digitale affidata ad Altafonte, mentre il vinile è distribuito da Goodfellas. cul”L’Amour”, firmato dal carismatico frontman Carlos Valderrama, si presenta come un brano che racchiude in sé l’essenza di uno chansonnier : con il cuore spezzato, ma consapevole del proprio posto nel mondo. Con un’introduzione malinconica che cattura l’ascoltatore fin dai primi istanti, la canzone evolve rapidamente in un romantico disco-funk, ricco di morbidi arrangiamenti di fiati e archi che ne caratterizzano l’intera sonorità.

Carlos Valderrama spiega così la genesi di “L’Amour”, raccontando un episodio personale che lo ha profondamente ispirato: “Una notte, qualche anno fa, mi trovai a Parigi con degli amici. Eravamo nel quartiere di Montmartre, alloggiavamo a pochi metri dalla Basilica del Sacré-Cœur, in uno dei posti più romantici del mondo, ed avevo il cuore spezzato. Intorno a me tanta bellezza, ma il mondo per come l’avevo conosciuto fino a quel momento sembrava crollare a pezzi.”

In quel momento di vulnerabilità, Valderrama si è trasformato in un monumentale chansonnier, dando vita a una melodia che esprime il contrasto tra bellezza e malinconia. “Tornato a casa, le mie mani suonano degli accordi strani, malinconici, con le due mani che si intrecciano a creare qualcosa che non mi aspettavo, che è appunto l’intro della canzone,” continua l’artista. “Dopo l’intro di piano, la musica si trasforma in una sorta di colorato Vaudeville, quasi in stile Foliés Bergère, dove il protagonista, circondato da luci e divertimento, desidera in realtà tornare a Torre Del Greco e nascondersi.”

“L’Amour” rappresenta un pezzo fondamentale del percorso artistico di Carlos Valderrama, che esprime la sua continua ricerca di autenticità e appartenenza. “Mi sono sempre sentito inadeguato in ogni luogo e situazione che non fosse casa mia (e preferibilmente da solo) e in questo brano riesco a esprimere quella sensazione di vulnerabilità e ricerca di connessione che mi rappresenta in maniera più accurata.”

Con l’uscita di “L’Amour”, i Fitness Forever si preparano a incantare il pubblico ancora una volta, mescolando le influenze musicali più varie – dal nu-funk partenopeo alla disco music, e poi city pop, yacht rock, orchestrazioni di fiati e archi – in un viaggio sonoro complesso ed avvincente in tutte le sue forme.