Lampadine per auto: l’importanza di sostituirle quando necessario

Viaggiare in sicurezza è un imperativo al giorno d’oggi: non è importante solo per sé stessi, ma anche per tutti coloro che si incontrano in strada durante ogni percorso. Proprio in tal senso, ci sono diverse componenti della propria vettura che devono essere sempre oggetti di appositi controlli.

Una delle componenti a cui va prestata più attenzione è rappresentata certamente dalle luci. Quando si parla di lampade per auto si fa riferimento un po’ a tutto quell’insieme di lampadine che svolgono una funzione all’interno di una vettura, come ad esempio i fanali, posteriori e anteriori, la luce che illumina la targa, il proiettore di retromarcia, le luci fendinebbia, sia anteriore che posteriore, quelle che illuminano il quadro e gli interni dell’abitacolo, senza dimenticare le luci di stop e quelle di indicazione.

Si possono cambiare autonomamente?

L’operazione di cambiare le lampadine non prevede particolari difficoltà, soprattutto se si tratta di lampade alogene. Ad ogni modo, su diversi modelli innovativi e recenti di vetture, c’è la possibilità che vengano collocate in zone piuttosto complesse da raggiungere, per via dell’intenzione di compattare il più possibile gli spazi all’interno del vano motore.

Di conseguenza, ecco che la sostituzione delle lampadine può diventare decisamente ricca di ostacoli. Se non si ha un minimo di esperienza in questi interventi, la cosa migliore da fare è quella di evitare di andarsi a cacciare in qualche guaio e lasciare che di tale operazione se ne occupi un operaio specializzato presso una qualsiasi officina.

Attenzione alla sostituzione delle lampade xenon

In modo particolare, la sostituzione delle lampade xenon è sempre piuttosto complessa e ricca di difficoltà. In questi casi, se volete proprio fare il tutto in autonomia, è importante ricordarsi di usare sempre dei guanti in lattice, dal momento che maneggiare le lampadine a mani nude potrebbe portare a qualche problema di durata delle stesse una volta installate.

Inoltre, è fondamentale scegliere sempre il modello più adatto per la propria vettura, scegliendo dei ricambi di qualità, che siano in grado anche di durare piuttosto a lungo. Anche in termini di performance luminosa è molto importante scegliere solamente prodotti che diano garanzie precise sotto questo punto di vista.

Le differenze tra lampadine a led, xenon e alogene per auto

Quindi, nell’ambito dell’illuminazione per auto, spesso e volentieri emerge il dubbio su quale tipologia di luci è meglio scegliere. Sul mercato sono tre le tipologie principali che si possono trovare, ovvero le lampade a Led, quelle alogene e, infine, quelle con effetto xenon.

Le luci per auto migliori sono quelle che riescono a soddisfare alla perfezione le proprie esigenze, adattandosi alla perfezione con il modello di auto di cui si dispone ovviamente. Le lampade alogene, al giorno d’oggi, sono in grado di offrire un livello più alto di visibilità, potenza e sicurezza in confronto a quelle alogene tradizionali. Un fascio luminoso più intenso e profondo, ma anche nitido, che spesso e volentieri è adatto ai fari con proiettore.

La potenza deve essere di 55 watt per l’anabbagliante e di 60 watt per quelle abbaglianti, mentre il fascio di luce deve essere profondo e ampio per garantire una corretta illuminazione della strada. Le lampade con effetto xenon di qualità superiore possono contare su un tubo di vetro al quarzo, al cui interno si trova gas xenon, in grado di offrire un alto rendimento, ma anche una luce bianco freddo. Si tratta della luce più bianca che viene ammessa dal Codice della Strada.

Infine, le lampade a LED sono in grado di garantire una prestazione di luce, sia in termini quantitativi che qualitativi, superiore rispetto alle altre tipologie. Non solo, visto che le lampade a LED durano di più e permettono di risparmiare molta più energia, soprattutto in virtù del fatto che tendono a scaldare molto di meno. Tra luci allo xenon e quelle a LED, la differenza è legata soprattutto alla temperatura colore.

Infatti, si va dai 4300K, ovvero colore bianco freddo, che caratterizza le lampade alogene con effetto xenon, fino ai 6000-6500K, ovvero il bianco puro che non ha particolari riflessi, delle lampade a LED. Interessante notare, però, come il fascio luminoso delle lampade a LED sia notevolmente più profondo, ma al contempo pure più lungo e brillante. Certo, il costo è maggiore, ma i fari LED garantiscono resistenza e impermeabilità decisamente maggiori.

