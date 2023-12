Lampedusa, Celestini (AIG): sport elemento chiave per i giovani

Lampedusa, 1 dic. (askanews) – “Da questa splendida isola abbiamo deciso di lanciare un segnale forte: ossia che le occasioni offerte dall’Unione Europea non hanno limiti e anche i ragazzi lampedusani si devono sentire parte integrante, non solo dell’Italia ma dell’Europa intera. Per questo abbiamo voluto illustrare loro tutte le possibilità che i progetti comunitari propongono. Abbiamo scelto lo sport perché rappresenta da sempre un elemento chiave per il futuro dei giovani, nonché un elemento tanto riconosciuto quanto efficace per trasmettere valori importanti come quello dell’inclusione e l’educazione ad atteggiamenti etici e morali”.

Lo ha affermato, a conclusione della due giorni “L’Italia chiamò. Il coraggio di essere protagonisti”, a Lampedusa, il Commissario straordinario dell’Agenzia italiana per la Gioventù, Federica Celestini Campanari.