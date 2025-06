Lancia ed Eberhard svelano Lancia HF l’orologio da collezione

TORINO (ITALPRESS) – In occasione della presentazione delle nuove Lancia Ypsilon HF da 280 CV e Ypsilon HF Line al Proving Ground di Balocco, Lancia ed Eberhard & Co. hanno svelato in anteprima l’esclusivo orologio in edizione limitata, risultato della collaborazione tra lo storico marchio automotive e la Maison svizzera. Il segnatempo celebra la rinascita del logo HF all’interno del mondo Lancia.

L’acronimo, che sta per High Fidelity, insieme all’elefantino rosso, rappresenta due elementi storici della tradizione Lancia. Entrambi sono stati rivisitati con linee essenziali, mantenendo il forte legame storico con l’identità del marchio. I colori riprendono quelli della Fulvia Coupè del 1966, mentre l’inclinazione delle lettere richiama la Delta degli anni ’90, suggerendo energia e determinazione.

Lancia HF incarna l’anima più sportiva, competitiva e vincente del marchio Lancia, forte di una storia leggendaria nei rally internazionali. La collaborazione tra le due aziende nasce dalla volontà condivisa di celebrare un’idea autentica di heritage: non semplice nostalgia, ma attualizzazione consapevole del proprio patrimonio, in un dialogo costante tra passato e futuro.

Il progetto diventa così un punto d’incontro significativo, in cui la tradizione viene riletta in chiave contemporanea, restituendo oggi i codici stilistici e valoriali di ieri con coerenza, autenticità e uno sguardo proiettato al domani.

Il quadrante dell’orologio presenta il nuovo logo HF, nei tradizionali colori bianco, rosso e nero, con lettere inclinate e l’elefantino rosso con la proboscide alzata – simbolo introdotto da Gianni Lancia nel 1953, segno di determinazione e coraggio.

L’orologio è dotato di movimento meccanico a carica automatica, con cassa in acciaio da 41 mm, e viene proposto con il quadrante in colorazione blu, bianco o nero, con indici luminescenti su zona circolare con lavorazione “soleil” e l’inconfondibile logo HF con l’elefantino rosso a ore 6.

Il colore rosso è ripreso per la lancetta centrale dei secondi e per il numero “60” sulla scala della minuteria. Il fondo cassa è personalizzato con il logo Lancia, la referenza e la numerazione progressiva che identifica ciascun esemplare. L’orologio è presentato con un cinturino in pelle vintage con passante e cuciture rossi, a richiamare il colore del logo, o in abbinamento a uno sportivo bracciale in acciaio Chablis con chiusura a 2 pulsanti 2CLICK.

Proposto in edizione limitata a 120 esemplari per ciascuna declinazione di quadrante, il segnatempo sarà in vendita presso selezionati rivenditori autorizzati Eberhard & Co. negli ultimi mesi del 2025.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).