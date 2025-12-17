Lancia HF, in vendita il nuovo orologio in edizione limitata

TORINO (ITALPRESS) – Lancia ed Eberhard & Co. presentano, attraverso una selezione di rivenditori esclusivi, l’orologio in edizione limitata nato dalla collaborazione tra lo storico marchio automotive e la Maison. Un segnatempo che celebra la rinascita del leggendario logo HF e che riporta sul quadrante la nuova veste dell’acronimo High Fidelity accompagnato dall’elefantino rosso – un simbolo che segna il ritorno di Lancia nel mondo del rally.

Le radici della collaborazione affondano nella storia stessa dei due marchi, che iniziarono ad affermarsi verso gli inizi del 1900. Lancia traccia un solido ponte tra la sua storia leggendaria e le sfide del motorsport contemporaneo, che si concretizza con il ritorno della leggendaria sigla HF e la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, pronta a competere nella categoria WRC2 del FIA World Rally Championship 2026.

In particolare, il segnatempo Lancia HF incarna questa visione condivisa dell’heritage: non semplice nostalgia, ma una valorizzazione contemporanea del patrimonio dei due marchi, espressa attraverso codici stilistici e principi che ne hanno definito la storia. Il quadrante presenta il nuovo logo HF con lettere inclinate e l’elefantino rosso con la proboscide alzata – simbolo introdotto da Gianni Lancia nel 1953, segno di determinazione e coraggio.

Dotato di movimento meccanico automatico e cassa in acciaio da 41 mm, è disponibile con quadrante blu, bianco o nero a lavorazione “soleil” e indici luminescenti, con dettagli rossi su lancetta dei secondi e sul “60” della minuteria. Il fondello riporta logo, referenza e numerazione progressiva. Proposto con cinturino in pelle vintage con cuciture rosse o bracciale in acciaio Chablis con chiusura 2CLICK, Lancia HF è realizzato in edizione limitata a 120 esemplari per ciascuna delle tre varianti di quadrante.

