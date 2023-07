Lancia inaugura canale comunicazione on line per community venditori

TORINO (ITALPRESS) – Luca Napolitano ha inaugurato Casa Lancia, un canale di comunicazione on line riservato alla community di venditori italiani dedicati e certificati Lancia. In una prima fase e fino al lancio della nuova Ypsilon, il canale verrà gestito direttamente dal Ceo del marchio. Casa Lancia nasce con l’obiettivo di creare un legame diretto ed autentico all’interno della community, dove ognuno può commentare le notizie, dare il proprio parere, confrontarsi con il Ceo del marchio e tutti gli altri utenti della community, avendo la certezza di ricevere una risposta entro 72 ore. “Oggi compiamo un ulteriore passo in avanti nel percorso del rinascimento del marchio Lancia, che procede a passi spediti e mostra segnali sempre più concreti, per diventare un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium Europeo. Oggi, infatti, si apre Casa Lancia, il primo canale on line di comunicazione esclusivo per i 240 venditori italiani dedicati e certificati Lancia. E in Casa Lancia ogni venditore avrà l’opportunità di fare domande, confrontarsi con tutta la squadra, approfondire insieme tematiche diverse, creando una vera e propria community, basata su valori e obiettivi autentici e condivisi. Ma non solo. Al via una nuova brand experience, dove il cliente è decisamente il centro del nostro percorso di rinascimento e viene accolto in un ambiente premium, sia off line che on line. Abbiamo infatti una nuova corporate identity che è già visibile in 40 nuove concessionarie italiane, e al contempo abbiamo un nuovo sito internet totalmente rivisto con grande focus sulle vendite on line”, ha dichiarato Napolitano. Dopo l’inaugurazione a gennaio del primo showroom a Milano, la nuova corporate identity Lancia sta procedendo molto velocemente e riflette i quattro i pilastri alla base del piano strategico decennale del marchio: qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello innovativo di vendita che assicura al cliente un’esperienza di acquisto premium. Inoltre un nuovo sito internet Lancia è live per l’Italia da luglio e da ottobre per gli altri paesi Europei con uno stile rinnovato che riflette perfettamente il mood della nuova Lancia. L’interfaccia è più semplice e intuitiva, il tutto all’insegna della trasparenza e della chiarezza, con massima completezza di informazioni, semplicità di utilizzo per configurare l’auto con pochi click.

-foto ufficio stampa Lancia-