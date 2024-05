TORINO (ITALPRESS) – “E’ stata leader del segmento B in Italia per 14 anni, è un territorio che non vogliamo mollare e per questo abbiamo voluto un prezzo al centro del mercato. La vettura è già ordinabile online e l’8 giugno con il ‘porte aperte’ i clienti potranno ammirarla dal vivo e le consegne arriveranno nei giorni successivi”, ha detto Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia, a margine della presentazione a Torino.

