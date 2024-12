Lancia, proseguono i “Nuova Ypsilon Experience Days”

TORINO (ITALPRESS) – Si è concluso con buoni risultati il primo weekend dei “Nuova Ypsilon Experience Days”. Piazze, luoghi d’arte, borghi storici e locali di tendenza di tutta Italia hanno ospitato la prima vettura della nuova era del marchio, al fine di avvicinare il pubblico al modello apprezzandone maneggevolezza, efficienza e prestazioni. Oltre 1.S200 i partecipanti che hanno avuto modo di presenziare attivamente alle esposizioni a cielo aperto legate agli “Experience Days”, riuscendo a provare la vettura e scoprendone tutte le caratteristiche. Risultati che evidenziano l’interesse nei confronti della vettura, un perfetto connubio tra passato e futuro, tradizione e innovazione. L’iniziativa è stata inaugurata lo scorso fine settimana e proseguirà sino al 15 dicembre, con la partecipazione attiva delle 160 Case Lancia dislocate sul territorio italiano che, per l’occasione, allestiscono un’area espositiva dedicata e brandizzata Lancia attorno ad un esemplare di Nuova Lancia Ypsilon. La vettura, disponibile anche per il test drive nelle versioni ibride ed elettriche, risulta così immersa in un’atmosfera pre-natalizia che rimanda alla sensazione di accoglienza tipica di una casa italiana, riflettendo la filosofia del marchio e l’esclusività dei rinnovati showroom Lancia.

Prosegue parallelamente l’imperdibile offerta finanziaria legata al modello, che fino al 31 dicembre consente di mettersi subito al volante della Nuova Ypsilon Ibrida con una rata mensile di 20 0euro per 48 mesi. In alternativa, la Nuova Ypsilon Elettrica è disponibile a 200 euro per 36 mesi. Da sottolineare che in entrambi i casi, il primo pagamento avverrà dopo 90 giorni. Al termine del finanziamento, il cliente può scegliere se sostituire, tenere o restituire il veicolo. Questo fine settimana, la rassegna proseguirà con 25 ulteriori esposizioni.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).