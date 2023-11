Lancia Pu+Ra HPE “Miglior concept car dell’anno” in Spagna

TORINO (ITALPRESS) – Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni, è stata nominata “Miglior concept car dell’anno” dalla giuria di Car and Driver Spagna, la pubblicazione automobilistica internazionale con la maggiore diffusione in Spagna. Il concorso “Car and Driver Awards” ha assegnato uno dei suoi premi più ambiti alla concept car 100% elettrica che incarna la visione del marchio Lancia in termini di design, interior home feeling, sostenibilità, elettrificazione ed effortless technology. La giuria ha riconosciuto l’eccellenza italiana nel design in un modello così originale, all’avanguardia e con una spiccata personalità. Lancia Pu+Ra HPE riflette infatti perfettamente l’eredità di un marchio leggendario, il cui Rinascimento è stato salutato con grande entusiasmo dai lettori e dai follower della rivista spagnola. La cerimonia di consegna “Car and Driver Awards” si è svolta a Madrid, alla presenza di Borja Sekulits, Premium Cluster Director in Iberia.

