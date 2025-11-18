Lancia scrive un nuovo capitolo nella storia dei rally

TORINO (ITALPRESS) – Lancia ha presentato ai media internazionali, presso la sede di Stellantis Motorsport a Satory, la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, che gareggerà nella categoria WRC2 del FIA World Rally Championship 2026. L’annuncio segna un nuovo capitolo nella rinascita del marchio e offre l’opportunità di presentare i dati chiave, i programmi di gara e il legame tecnico tra competizione e produzione. Il ritorno di Lancia ai rally rappresenta una pietra miliare storica per il marchio di maggior successo della disciplina: 11 Campionati del Mondo Costruttori Rally FIA, 1 Mille Miglia, 2 Targa Florio e 1 Carrera Panamericana.

Non si tratta di un’operazione nostalgica, ma di un progetto di evoluzione, un solido ponte tra il leggendario heritage del marchio e le sfide del motorsport moderno, con investimenti concreti sui giovani talenti e una chiara visione del futuro. Questo approccio è già evidente nel successo del Trofeo Lancia 2025, dove la Ypsilon Rally4 HF ha dato vita a una vivace comunità di oltre cento vetture vendute e più di quaranta team in gara, confermando l’efficacia del programma di sviluppo della famiglia HF. Accanto alla nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale, la Famiglia Lancia4 HF comprende la Ypsilon Rally HF e la Ypsilon HF Racing, progettate per rendere il rally più accessibile ed economico, senza compromettere la sicurezza, le prestazioni o la qualità costruttiva. Tutti e tre i modelli fanno parte del Customer Racing Programme e sono disponibili per l’ordinazione tramite lo Stellantis Motorsport Racing Shop.

La culla di questo progetto è Satory, il quartier generale di Stellantis Motorsport, un centro di eccellenza dove le culture e le competenze ingegneristiche di tutta Europa convergono in un’unica visione condivisa, lavorando in sinergia con Balocco (Italia), dove tutti i veicoli Lancia vengono sviluppati e testati, e Torino, la culla del design Lancia. E’ all’interno di questo dialogo costante che prende forma il vero valore di Lancia: trasformare l’esperienza di gara in innovazione tangibile per la strada.

Questo trasferimento di tecnologia è già visibile nella versione elettrica Ypsilon HF da 280 CV, il primo modello ad alte prestazioni 100% elettrico del marchio, che accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi, è dotata di una batteria da 54 kWh (con un’autonomia WLTP di circa 370 km), aggiunge 100 km di autonomia in soli 10 minuti di ricarica rapida e incorpora diverse soluzioni ispirate alle corse: dai freni Alcon da 355 mm al differenziale a slittamento limitato Torsen, fino agli ADAS di livello 2. Accanto ad essa, la Ypsilon HF Line porta il linguaggio di design e l’attitudine sportiva HF in propulsori più accessibili, preservando al contempo l’intramontabile connubio di eleganza e prestazioni del marchio.

“Il ritorno di Lancia nel WRC è il risultato di un percorso fatto di umiltà, determinazione e orgoglio italiano. Siamo pienamente consapevoli del nostro patrimonio leggendario che lungi dall’intimidirci, ci ispira a dare il meglio di noi. Lancia torna alle competizioni, con il suo stile inconfondibile e la sua audacia” ha dichiarato Roberta Zerbi, CEO of Lancia. L’evento a Satory ha visto la partecipazione anche di Jean-Marc Finot (Senior Vice President, Stellantis Motorsport), che ha evidenziato le sinergie tra i marchi racing del Gruppo e la sua cultura condivisa delle prestazioni, così come François Wales, Head of Stellantis Motorsport Customer Racing and Sports Vehicles, che ha presentato lo sviluppo tecnico della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale e la roadmap sportiva per il 2026.

Eugenio Franzetti (Direttore, Lancia Corse HF) ha passato in rassegna i risultati del Trofeo Lancia 2025, mentre Miki Biasion, due volte Campione del Mondo Rally e consulente tecnico del progetto, ha sottolineato il valore emotivo e simbolico di questo ritorno: “Vedere Lancia tornare nei rally è come chiudere un cerchio. Ho visto queste vetture prendere forma, ho contribuito ai loro test e ora lavoro al fianco dei giovani piloti del programma. E’ emozionante sapere che ancora una volta, quando qualcuno sogna di fare il rally, sogna la Lancia”.

