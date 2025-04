Lancia subito sul podio in Piemonte al ritorno nelle corse

ALBA (CUNEO) (ITALPRESS) – Il Rally Regione Piemonte è stato nel weekend il palcoscenico perfetto per il grande ritorno di Lancia nel mondo dei rally. Cuore pulsante dell’evento, il Villaggio Lancia Corse HF che ha accolto migliaia di visitatori nel centro di Alba, fra test drive della nuova Ypsilon, esposizione della sportivissima Ypsilon HF da 280 CV e il raduno di 25 Lancia storiche organizzato dal Cinzano Rally Team.

Presenti anche Luca Napolitano, CEO di Lancia, Eugenio Franzetti, direttore di Lancia Corse HF, e Miki Biasion, testimonial del ritorno di Lancia alle corse e pilota sviluppatore d’eccezione della Ypsilon Rally4 HF. E la protagonista assoluta del fine settimana è stata proprio la nuova Ypsilon Rally4 HF: la sua ‘primà in gara è stata da primato, con il finlandese Kauppinen subito vincitore – tra le Rally4 – della prova spettacolo che ha inaugurato il Rally Regione Piemonte e Gianandrea Pisani, in coppia con Nicola Biagi, capaci di conquistare al debutto sulla nuova Ypsilon Rally4 HF il podio nel competitivo Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici.

Il palco d’arrivo di Piazza San Paolo ha salutato l’arrivo anche degli equipaggi Vigliaturo-Corradini, Fiore-Casalini e Kauppinen-Karttunen che, insieme, a Pisani-Biagi, hanno così apposto la loro firma sull’importante pagina di storia delle competizioni che racconta il ritorno di Lancia nelle corse.

Per celebrare questi ‘pionierì della storia del brand torinese, Lancia Corse HF ha donato a tutti gli equipaggi che hanno concluso il Rally Regione Piemonte una speciale targa, a testimonianza di una giornata decisamente indimenticabile.

Il Trofeo Lancia – il monomarca che scatterà ufficialmente l’8 maggio al Rally Targa Florio – è intanto già sold out con 40 iscritti, tra cui 25 Under 35, 7 piloti stranieri e 2 equipaggi femminili. Con un montepremi del valore di 360.000 euro e la possibilità per un giovane vincitore di entrare nel team ufficiale Lancia Corse HF per il Fia Erc 2026, il Trofeo Lancia si conferma come una delle competizioni più attese e competitive della stagione.

“E’ una grande emozione rivedere tutta questa passione, questo affetto per un marchio che mancava da tanti anni dalle competizioni – ha commentao Miki Biasion, due volte campione del Mondo rally e leggenda indiscussa del motorsport, il cui nome è da sempre legato alla Lancia – Stiamo partendo con umiltà, dalle Rally4, ma ci siamo presentati in grande stile, come nel dna Lancia. Sembriamo una squadra impegnata da oltre 20 anni nel mondiale. Il nostro obiettivo è aiutare i giovani, scoprire nuovi talenti e dargli un’opportunità di carriera. Il ritorno di Lancia ai rally è una notizia importante per tutti”.

-Foto Ufficio stampa Stellantis-

(ITALPRESS)