Lancia torna in Germania con il tour di Pu+Ra HPE

TORINO (ITALPRESS) – “Dopo la presentazione del nuovo logo, l’introduzione della nuova corporate identity e il lancio del concept, adesso Lancia compie un ulteriore passo nel suo cammino di rinascimento e torna in Europa con Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto 100% elettrico del brand per i prossimi 10 anni, perfettamente marciante e guidabile. Il concept Lancia è partito infatti alla volta dei sei Paesi coinvolti nel processo di internazionalizzazione del marchio, partendo dalla Germania: un altro passo storico per rendere Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo”. Così Luca Napolitano, Ceo del marchio. Due i principali criteri di valutazione per il ritorno di Lancia in Germania: da un lato, la dimensione del segmento A e B premium, in cui il mercato tedesco è in pole position; dall’altra, coerentemente con il nuovo modello distributivo si è considerato la propensione alle vendite online con la Germania che copre la terza posizione in Europa.

“Con grande orgoglio posso annunciare il ritorno di Lancia in Germania”, ha dichiarato Niccolò Biagioli, premium cluster director di Stellantis in Germania. “Qui tutti amano l’Italia e tutto ciò che è connesso all’italianità. Nel 2022 sono stato nominato premium cluster director di Stellantis in Germania e, da quel momento, ho costruito una squadra di persone focalizzate sul rinascimento del brand, con grande impegno da parte di tutti per fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium. Per il lancio della nuova Ypsilon, potremo contare su 25 concessionari e 100 punti di assistenza per il post-vendita: la Germania diventerà uno dei principali mercati per Lancia in Europa”, ha aggiunto. L’approdo di Lancia in Europa è un altro passo nel cammino del rinascimento del brand verso la sua internazionalizzazione e parte di una roadmap solida e ambiziosa che sta procedendo molto velocemente, in linea con il piano strategico “Dare Forward” di Stellantis.

Entro la prima metà del 2024, infatti, il Brand sarà presente in Europa con una rete di 70 nuovi concessionari in altrettante grandi città europee.

-foto ufficio stampa Lancia-