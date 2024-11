Lancia vince il nuovo premio “A Star is back” di Autobest

TORINO (ITALPRESS) – Dopo aver annunciato i finalisti del premio “Best Buy Car of Europe 2025, la giuria internazionale di Autobest – organizzazione indipendente nata nel 2001 – ha votato e scelto i vincitori di altri sei prestigiosi riconoscimenti, tra cui il nuovo “A Star is back”, destinato a marchi e modelli iconici che sono stati recentemente rilanciati con grande successo. Per la prima volta il premio è stato assegnato al marchio Lancia per il suo Rinascimento, una roadmap solida e ambiziosa con cui sta ritornando ad essere un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. A eleggere il brand italiano la giuria di Autobest composta da 31 giornalisti specializzati, in rappresentanza di altrettanti Paesi europei. La ventiquattresima cerimonia di gala degli Autobest Awards si terrà a Zurigo nel 2025. Spiega Dan Vardie, fondatore e presidente dell’organizzazione Autobest: “Si tratta di uno dei rari momenti in cui la giuria di Autobest decide di inaugurare un nuovo premio. “A Star is back” è il riconoscimento non solo per la rinascita di marchi e modelli iconici, ma anche la prova del loro successo futuro”.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo nuovo e prestigioso riconoscimento che premia la passione e la determinazione dell’intero di team di Lancia impegnato ogni giorno a scrivere un nuovo capitolo della nostra storia leggendaria fatta di eleganza senza tempo, innovazione tecnologica e primati sportivi. E che la strada tracciata sia quella giusta, lo vediamo anche dall’entusiasmo del pubblico e della critica internazionale con cui sono accolte le nostre novità di prodotto, il nostro ritorno nel mondo dei rally e i nostri nuovi ed esclusivi showroom nei diversi mercati europei. Lancia is back!” dichiara Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

