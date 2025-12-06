Lanciano cibo contro una teca contenente la Corona di re Carlo III

Sono i gioielli più preziosi della Gran Bretagna

Roma, 6 dic. (askanews) – In queste immagini attivisti di un gruppo autoproclamatosi di resistenza civile e poco noto, Take Back Power, lanciano cibo contro una teca contenente i preziosissimi Gioielli della Corona britannica nella Torre di Londra. La Polizia Metropolitana della città ha dichiarato che gli agenti sono intervenuti “in seguito a segnalazioni di danneggiamento di una teca contenente la Corona di Stato”.La Corona Imperiale di Stato, indossata da Re Carlo III al termine della sua cerimonia di incoronazione del 2023 e in occasioni formali come l’apertura ufficiale del Parlamento, si può vedere luccicare all’interno della teca. I Gioielli della Corona sono i tesori più preziosi della Gran Bretagna.